Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»

Фабиан Бустос, агент форварда «Уэски» Адольфо Гайча, прокомментировал слухи, что игрок может досрочно вернуться в ЦСКА из аренды в испанском клубе.

«Это неправда. На данный момент Адольфо – игрок «Уэски», – сказал агент.

Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.

«Уэска» арендовала аргентинца до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов.

В 17 матчах Сегунды он забил 1 гол.

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