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    Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»

    Фабиан Бустос, агент форварда «Уэски» Адольфо Гайча, прокомментировал слухи, что игрок может досрочно вернуться в ЦСКА из аренды в испанском клубе.

    «Это неправда. На данный момент Адольфо – игрок «Уэски», – сказал агент.

    • Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • «Уэска» арендовала аргентинца до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов.
    • В 17 матчах Сегунды он забил 1 гол.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      3meeeD 2 часа назад

      Слава богу

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