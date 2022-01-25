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    Гайч может досрочно вернуться из «Уэски» в ЦСКА. Он забил 1 гол в 18 матчах Сегунды

    Нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. «Уэска» хочет разорвать арендное соглашение с 22-летним аргентинцем.

    Тренерский штаб испанского клуба недоволен игрой форварда. Он забил 1 гол в 18 матчах Сегунды.

    «Уэска» уже нашла на место Гайча нового нападающего.

    • «Уэска» арендовала Гайча до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов.
    • ЦСКА купил форварда у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020 года.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +57180

      portero 3 минуты назад

      А ведь денег за него заплатили, обидно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Niko 2 часа назад

      это фиаско

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +822

      OOOVVV. 2 часа назад

      Ключевое слово МОЖЕТ.
      А может и НЕ сможет?))))
      Поживём, увидим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Hoahin 3 часа назад

      Провальный трансфер, он уже не заиграет

      1
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      Рейтинг: +2916

      Derzkiy1 > Hoahin 3 часа назад

      дзюба в 30 заиграл

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      Рейтинг: +684

      Hoahin > Derzkiy1 3 часа назад

      Дзуба всю свою карьеру плюс-минус на одном уровне играет, в 30 он не заиграл

      2
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      Рейтинг: +153

      pele1981 > Hoahin 2 часа назад

      А Дзюба, разве, играть умеет?))) Хотя - все познается в сравнении!

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