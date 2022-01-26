Гайч может досрочно вернуться из «Уэски» в ЦСКА. Он забил 1 гол в 18 матчах Сегунды

Нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. «Уэска» хочет разорвать арендное соглашение с 22-летним аргентинцем.

Тренерский штаб испанского клуба недоволен игрой форварда. Он забил 1 гол в 18 матчах Сегунды.

«Уэска» уже нашла на место Гайча нового нападающего.

«Уэска» арендовала Гайча до конца сезона с правом выкупа за 8 миллионов.

ЦСКА купил форварда у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020 года.

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