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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Райо Вальекано
Вальядолид - Райо Вальекано: обзор матча 05 января 2019
Вальядолид
05.01.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
1'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Райо Вальекано
65'
Желтая карточка
Бебе
59'
Желтая карточка
О. Трехо
56'
Желтая карточка
А. Эмбарба
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Медран
Пас отдал
Р. де Томас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Кеко
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
4-3-2-1
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
20
Калеро
17
Мойяно
20
Кеко
4
Алькарас
21
Мичел
19
Вилья
20
Плано
19
Унал
4-2-2-2
1
Димитриевски
2
Веласкес
30
Ба
5
Амат
11
Алекс Морено
14
Комесанья
10
Медран
23
Эмбарба
8
Трехо
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Вальядолид
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Вальядолид - Райо Вальекано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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