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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 24 ноября 2018
Валенсия
24.11.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
35'
С. Мина
61'
С. Мина
76'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
87'
Вторая желтая
Л. Адвинкула
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Родриго
76'
Желтая карточка
К. Солер
74'
ГОЛ! 2:0!
С. Мина
61'
51'
Желтая карточка
А. Гальвез
41'
Желтая карточка
С. Комесанья
ГОЛ! 1:0!
С. Мина
Пас отдал
Родриго
35'
Желтая карточка
М. Дьякаби
28'
22'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
11
Гедеш
77
Мина
19
Родриго
3-2-3-2
1
Димитриевски
6
Гальвез
5
Амат
11
Алекс Морено
14
Комесанья
16
Имбула
23
Эмбарба
8
Трехо
14
Посо
9
де Томас
17
Адвинкула
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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