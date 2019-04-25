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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 25 апреля 2019
Севилья
25.04.2019, четверг, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
5 : 0
Завершен
Райо Вальекано
55'
К. Промес
57'
М. Эль-Хаддади
62'
М. Эль-Хаддади
69'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Райо Вальекано
ГОЛ! 4:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
69'
ГОЛ! 3:0!
М. Эль-Хаддади
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
П. Сарабия
57'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
55'
52'
Желтая карточка
Х. Анхель Посо
33'
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
Э. Банега
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
26
Марко Рог
ЦП
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
2-3-3-2
31
Вацлик
25
Меркадо
16
Навас
23
Карришу
11
Банега
16
Меса
10
Промес
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
3-2-1-3-1
1
Гарсия
5
Амат
6
Гальвез
2
Веласкес
4
Суарес
11
Алекс Морено
4
Уче
23
Эмбарба
14
Посо
18
Гарсия
9
Ди Санто
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
5
Гаэль Какута
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
12
Хуан Сориано
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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