Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 20 января 2019
Райо Вальекано
20.01.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
22'
С. Комесанья
28'
А. Эмбарба
39'
Э. Морено
82'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Димитриевски
88'
87'
Желтая карточка
Д. Льоренте
82'
ГОЛ! 2:2!
В. Жозе
Желтая карточка
Э. Веласкес
76'
39'
ГОЛ! 2:1!
Э. Морено
Пас отдал
А. Ильярраменди
ГОЛ! 2:0!
А. Эмбарба
Пас отдал
О. Трехо
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Комесанья
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-2-2
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
30
Ба
2
Веласкес
5
Амат
14
Комесанья
16
Имбула
8
Трехо
23
Эмбарба
17
Адвинкула
9
де Томас
3-2-1-3-1
28
Рульи
3
Льоренте
6
Элустондо
15
Морено
5
Субельдия
19
Эрнандес
14
Ильярраменди
24
Янузай
23
Сангалли
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
09:07
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+