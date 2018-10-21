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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 21 октября 2018
Райо Вальекано
21.10.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
73'
Р. де Томас
63'
Д. Фулкье
67'
С. Акьем (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
Вторая желтая
О. Трехо
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Амат
89'
Желтая карточка
О. Трехо
86'
84'
Желтая карточка
Х. Мата
81'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
С. Комесанья
76'
76'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
Р. де Томас
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. де Томас
73'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Акьем
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фулкье
Пас отдал
Антунеш
47'
Желтая карточка
М. Арамбарри
24'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-2-3-2
1
Гарсия
18
Акьем
6
Гальвез
5
Амат
16
Имбула
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
23
Эмбарба
17
Адвинкула
9
де Томас
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
5
Антунеш
6
Кабрера
20
Фулкье
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
21
Ндиайе
9
Анхель
19
Молина
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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