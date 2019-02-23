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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 23 февраля 2019
Хетафе
23.02.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
28'
Х. Мата
68'
Х. Молина
58'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
90'
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Д. Суарес
82'
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Мата
68'
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. де Томас
Пас отдал
С. Комесанья
Желтая карточка
Антунеш
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Фулкье
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
22
Суарес
20
Фулкье
20
Фламини
88
Максимович
20
Портильо
19
Молина
17
Мата
3-2-2-2-1
1
Димитриевски
30
Ба
5
Амат
2
Тито
2
Веласкес
11
Алекс Морено
16
Имбула
14
Комесанья
23
Эмбарба
8
Трехо
9
де Томас
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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