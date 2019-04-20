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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Уэска
Райо Вальекано - Уэска: обзор матча 20 апреля 2019
Райо Вальекано
20.04.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Уэска
Желтая карточка
Р. де Томас
86'
Желтая карточка
Х. Анхель Посо
66'
62'
Желтая карточка
Г. Мелеро
47'
Желтая карточка
Э. Гальего
Желтая карточка
Тито
45'
Желтая карточка
А. Медран
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Уэска
13
Роберто Сантамария
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Уэска
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Гарсия
2
Тито
30
Ба
6
Гальвез
11
Алекс Морено
4
Суарес
10
Медран
12
Бебе
14
Посо
23
Эмбарба
9
де Томас
4-2-2-2
13
Сантамария
21
Мирамон
5
Пулидо
3
Этчейта
22
Галан
16
Мелеро
21
Эррера
7
Феррейро
16
Гомес
6
Авила
18
Гальего
Остались в запасе
Райо Вальекано
Уэска
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
26
Адриан Дигес
ЦЗ
18
Дамьян Мусто
ЦП
10
Хуанпи
АП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Райо Вальекано - Уэска
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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