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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 14 апреля 2019
Атлетик
14.04.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 2
Завершен
Райо Вальекано
2'
И. Уильямс
50'
И. Уильямс
72'
Р. Гарсия
45'
А. Морено
85'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
Желтая карточка
И. Уильямс
90'
+5
85'
ГОЛ! 3:2!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Эмбарба
ГОЛ! 3:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Муньяин
72'
68'
Желтая карточка
А. Ба
52'
Вторая желтая
Л. Адвинкула
ГОЛ! 2:1!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Кордоба
50'
49'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Морено
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Б. Эчебаррия
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-2-2-2
1
Эррерин
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
14
Кордоба
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-1-2-2
1
Гарсия
2
Тито
5
Амат
30
Ба
4
Суарес
11
Алекс Морено
10
Медран
14
Посо
12
Бебе
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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