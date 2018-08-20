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    «Райо Вальекано» хочет арендовать Лунина у «Реала»

    Новичок «Реала» вратарь Андрей Лунин может перейти в «Райо Вальекано» на правах аренды, сообщает Gol Digital.

    В клубе заняты поиском вратаря, который способен составить конкуренцию Альберто Гарсии. Украинец рассматривается на эту вакансию параллельно голкиперу «Эспаньола» Роберто Хименесу.

    Этим летом 19-летний вратарь перешел в «Реал». Он был включен в заявку на Суперкубок УЕФА, но пока не провел ни одной минуты на поле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 09:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 17:34

      конечно сейчас ему не светит место в старте Реала а просто сидеть этим только себе хуже сделает. поэтому аренду самый оптимальный вариант.

      2
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      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 14:23

      Аренда для него лучший вариант, конкурировать с Куртуа и Навасом сложно.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 13:48

      Ему сейчас нужна игровая практика, кто её даст, пусть туда в аренду и уходит. Не думаю, что в Кастилье (дубле) можно реально расти, не тот уровень игры, нужна высшая лига, а в Реале в основу никак не попадёшь.

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 августа 2018, 11:21

      Если обращают внимание - значит заслужил! Успехов Андрею Лунину!

      4
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 20 августа 2018, 10:02

      Усиление слабое

      1
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