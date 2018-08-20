«Райо Вальекано» хочет арендовать Лунина у «Реала»

Новичок «Реала» вратарь Андрей Лунин может перейти в «Райо Вальекано» на правах аренды, сообщает Gol Digital.

В клубе заняты поиском вратаря, который способен составить конкуренцию Альберто Гарсии. Украинец рассматривается на эту вакансию параллельно голкиперу «Эспаньола» Роберто Хименесу.

Этим летом 19-летний вратарь перешел в «Реал». Он был включен в заявку на Суперкубок УЕФА, но пока не провел ни одной минуты на поле.