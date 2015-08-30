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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 30 августа 2015
Севилья
30.08.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
35'
Коке
78'
Габи
85'
Д. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
85'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мартинес
Пас отдал
А. Гризманн
80'
Желтая карточка
Хуанфран
78'
ГОЛ! 0:2!
Габи
77'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Е. Коноплянка
76'
70'
Замена
Я. Карраско
️️️️
О. Торрес
Замена
К. Гамейро
️️️️
Д. Карришу
69'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
В. Иборра
68'
Травма
Д. Карришу
68'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Х. Антонио Рейес
66'
64'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Коке
63'
Травма
Коке
46'
Желтая карточка
А. Гризманн
44'
Желтая карточка
Д. Годин
43'
Желтая карточка
Тиагу
35'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
А. Гризманн
Желтая карточка
Э. Банега
20'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-2-2-1
34
Бету
14
Тремулинас
23
Рами
23
Коке
23
Карришу
20
Крыховяк
10
Иборра
11
Банега
7
Витоло
19
Рейес
12
Льоренте
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
18
Гамес
8
Торрес
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
10
Иборра
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
10
Иборра
19
Рейес
22
Коноплянка
22
Коноплянка
19
Рейес
23
Карришу
9
Гамейро
9
Гамейро
23
Карришу
6
Коке
8
Ньигес
8
Ньигес
6
Коке
8
Торрес
10
Карраско
10
Карраско
8
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Торрес
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
5
Гаэль Какута
АП
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 3
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