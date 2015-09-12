Симеоне: «Мы всегда давали бой «Барселоне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне посетил пресс-конференцию, посвященную центральному матчу третьего тура испанской Примеры, в котором мадридцы сойдутся с «Барселоной».

«Мы всегда давали бой "Барселоне", но не всегда достигали нужного результата. Завтра увидим, как получится сыграть против каталонцев. Мы будем стараться навязывать борьбу и показывать хороший уровень игры», - обещает Симеоне.

Наставник «матрасников» предпочел бы играть против каталонцев без Месси.

«Без Месси в основе «Барселоны» нам было бы намного проще. Его уровень просто фантастичен. Это признают все: и футболисты, и тренеры, и болельщики».

Решение о том, кто будет играть в атаке «Атлетико», пока не принято.

«Это решение мы будем принимать уже завтра. Мартинес и Торрес в хорошей форме. Что касается Гризманна, то он является одним из лидеров Атлетико. Я очень надеюсь, что он сможет дорасти до уровня Месси и Роналду. Он амбициозен и молод, у него все впереди».