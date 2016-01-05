«Челси» отказался возвращать Косту в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» заинтересован в услугах своего бывшего нападающего Диего Косты, который летом 2014 года перешел в «Челси» за 40 миллионов евро. «Матрасники» прощупывали почву на счет возвращения футболиста в команду, пытаясь воспользоваться тем, что Коста в этом сезоне проводит не совсем удачный сезон на «Стэмфорд Бридж», однако получили отказ от лондонского клуба.

Вместе с тем сообщается, что «Челси» в поисках усиления атакующей линии команды обратил внимание на нападающего «Атлетико» Джексона Мартинеса.