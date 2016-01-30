«Челси» может вернуть Косту в «Атлетико» в обмен на Мартинеса

В последние дни трансферного окна «Атлетико» и «Челси» могут обменяться атакующими игроками. В Мадрид может вернуться нападающий Диего Коста, а в обратном направлении проследовать форвард «матрасников» Джексон Мартинес. Оба игрока не блещут в своих клубах в нынешнем сезоне, поэтому смена обстановки может пойти им на пользу. Напомним, «Челси» не в первый раз проявляет заинтересованность в услугах колумбийца.

В текущем чемпионате Испании Мартинес в составе «Атлетико» провел 15 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Коста забил восемь мячей и дважды ассистировал партнерам в 19-ти матчах Премьер-лиги.