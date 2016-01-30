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    • «Челси» может вернуть Косту в «Атлетико» в обмен на Мартинеса

    «Челси» может вернуть Косту в «Атлетико» в обмен на Мартинеса

    В последние дни трансферного окна «Атлетико» и «Челси» могут обменяться атакующими игроками. В Мадрид может вернуться нападающий Диего Коста, а в обратном направлении проследовать форвард «матрасников» Джексон Мартинес. Оба игрока не блещут в своих клубах в нынешнем сезоне, поэтому смена обстановки может пойти им на пользу. Напомним, «Челси» не в первый раз проявляет заинтересованность в услугах колумбийца.

    В текущем чемпионате Испании Мартинес в составе «Атлетико» провел 15 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Коста забил восемь мячей и дважды ассистировал партнерам в 19-ти матчах Премьер-лиги.

    Источник: The Sun

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    30.01.2016 12:06
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    Комментарии (3)
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    talgatnurzhanov2006
    1454154726
    не понятный мартинес на непонятного косту
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    Лыков
    1454156748
    Лучше Дрогбы не найдут
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    ologreds
    1694996320
    numo456329
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