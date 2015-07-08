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    Дрогба может перейти в «Порту»

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба может продолжить карьеру в «Порту».

    Руководство португальского клуба рассчитывает, что Дрогба заменит в составе Джексона Мартинеса, который в этом межсезонье перешел в мадридский «Атлетико».

    37-летний Дрогба является свободным агентом после ухода из «Челси». Ранее футболист отказал в переходе «Марселю» и «Орландо».

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 23:30
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    Комментарии (25)
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    udunas
    1436396037
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    Kolyash
    1436396972
    Очень интересно
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    нoГГано
    1436410726
    Слабо вериться,Дрогба когда-то был топ-форвардом а сейчас пенсионер,насколько мне известно Порто никогда не подписывали пенсионеров.
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    112910415
    1436415169
    разве что тренером
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    ПатриотЪ
    1436422959
    Этот \"пенсионер\" Дрогба ещё покажет как надо играть в футбол многим юнцам.
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    faizaly
    1436423947
    не наигрался еще
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    faizaly
    1436429893
    МОЛОДЕЦ
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    KhaMillion
    1436445929
    Вот дает Дидье! Еще года три может играть на уровне спокойно! Вот на кого надо равняться молодежи! Чтобы в таком возрасте за тобой охотились серьезные клубы - это надо легендарную карьеру провести!:) А российские напы (не буду называть по имени хороших парней) уже в 32 не знают куда податься - никто не горит желанием удовлетворять их людоедский аппетит по зарплате!
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    nahan
    1436446621
    Дрогба, Касильяс, неплохая компания собирается.
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    ologreds
    1694997646
    numo435160
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