Дрогба может перейти в «Порту»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба может продолжить карьеру в «Порту».



Руководство португальского клуба рассчитывает, что Дрогба заменит в составе Джексона Мартинеса, который в этом межсезонье перешел в мадридский «Атлетико».



37-летний Дрогба является свободным агентом после ухода из «Челси». Ранее футболист отказал в переходе «Марселю» и «Орландо».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.