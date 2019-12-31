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    Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»

    «Вегалта Сендай» объявила об аренде форварда ЦСКА Такумы Нисимуры.

    Японский клуб арендует футболиста до 1 января 2021 года.

    Вчера стало известно, что ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненсе» и отпустил его в Японию.

    Нисимура попросил отпустить его, чтобы он смог воссоединиться с семьей в период пандемии коронавируса.

    • В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл в двух матчах чемпионата Португалии и голами не отметился.
    • В ЦСКА японец перешел летом 2018-го.

    Источник: Твиттер «Вегалта Сендай»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +387

      кто там 1 час назад

      Теперь есть шанс что то в своей карьере выиграть :D

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