Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»

«Вегалта Сендай» объявила об аренде форварда ЦСКА Такумы Нисимуры.

Японский клуб арендует футболиста до 1 января 2021 года.

Вчера стало известно, что ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненсе» и отпустил его в Японию.

Нисимура попросил отпустить его, чтобы он смог воссоединиться с семьей в период пандемии коронавируса.