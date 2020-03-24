Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»

«Вегалта Сендай» объявила об аренде форварда ЦСКА Такумы Нисимуры.
Японский клуб арендует футболиста до 1 января 2021 года.
Вчера стало известно, что ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненсе» и отпустил его в Японию.
Нисимура попросил отпустить его, чтобы он смог воссоединиться с семьей в период пандемии коронавируса.
- В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл в двух матчах чемпионата Португалии и голами не отметился.
- В ЦСКА японец перешел летом 2018-го.
Источник: Твиттер «Вегалта Сендай»