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Нисимура перешел в «Вегалта Сендай»

24 марта 2020, 11:01
1

«Вегалта Сендай» объявила об аренде форварда ЦСКА Такумы Нисимуры.

Японский клуб арендует футболиста до 1 января 2021 года.

Вчера стало известно, что ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненсе» и отпустил его в Японию.

Нисимура попросил отпустить его, чтобы он смог воссоединиться с семьей в период пандемии коронавируса.

  • В нынешнем сезоне 23-летний нападающий сыграл в двух матчах чемпионата Португалии и голами не отметился.
  • В ЦСКА японец перешел летом 2018-го.

Источник: Твиттер «Вегалта Сендай»
Россия. ПФЛ. Зона Запад ЦСКА Портимоненси Нисимура Такума
Комментарии (1)
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кто там
1585037481
Теперь есть шанс что то в своей карьере выиграть :D
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