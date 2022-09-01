- 1 сентября 2022
- 20:51 Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши 3
- 19:32 Фото ЦСКА объявил о трансфере Роши 5
- 31 августа 2022
- 09:24 Роша: «С нетерпением жду подписания контракта с ЦСКА. Но я боюсь морозов» 3
- 29 августа 2022
- 10:18 Стало известно, когда Роша прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА 2
- 08:47 ЦСКА предложил за Рошу на 500 тысяч меньше, чем требует «Портимоненси»
- 28 августа 2022
- 15:00 Агент подтвердил трансфер защитника Роши в ЦСКА 3
- 24 августа 2022
- 21:05 Стали известны подробности трансфера защитника Роши в ЦСКА 1
- 20 августа 2022
- 14:43 Немецкие и бразильские клубы конкурируют с ЦСКА за подписание Роши
- 19 августа 2022
- 19:10 Стало известно, сколько ЦСКА готов заплатить за Рошу 4
- 18:00 Агент Роши подтвердил интерес со стороны ЦСКА
- 18 августа 2022
- 17:20 ЦСКА сделал официальное предложение «Портимоненси» по трансферу Роши («Чемпионат») 5
- 8 февраля 2022
- 13:06 Товарищеский матч. «Зенит» победил в Португалии «Портимоненси» 2
- 11 февраля 2021
- 23:20 A Bola: Хонда покинул «Портимоненси», пробыв в клубе менее недели 4
- 8 февраля 2021
- 08:00 Фото Хонда подписал контракт с португальским «Портимоненси»
- 5 февраля 2021
- 21:50 Хонда – второй в рейтинге лучших футболистов Азии за последнее десятилетие. Сон – первый
- 2 февраля 2021
- 14:47 Чемпион России Хонда продолжит карьеру в «Портимоненси»
- 7 декабря 2020
- 23:47 Экс-форвард «Порту» и «Атлетико» Джексон Мартинес завершил карьеру в 34 года
- 18 июля 2020
- 21:16 Защитник «Портимоненси» Виллиан может за 20 миллионов перейти в «Зенит» 9
- 11 июня 2020
- 00:20 Примейра. «Бенфика» вела в два мяча, но упустила победу над командой из зоны вылета «Портимоненси»
- 24 марта 2020
- 11:01 Нисимура перешел в «Вегалта Сендай» 1
- 22 марта 2020
- 19:46 ЦСКА отозвал Нисимуру из аренды в «Портимоненси»
- 10 января 2020
- 16:07 Нисимура перешел в «Портимоненси» 4
- 15 сентября 2019
- 22:35 Зе Луиш забил 6 голов в 7 матчах за «Порту» 8
- 30 января 2019
- 10:09 Хавбек сборной Японии близок к переходу за 35 миллионов евро в клуб из Катара 1
- 4 января 2019
- 10:06 Витория уволен с поста главного тренера «Бенфики» 1
- 2 января 2019
- 13:31 Экс-форвард «Атлетико» Мартинес: «Каждую ночь я просыпаюсь от боли в ноге. Не могу тренироваться два-три дня подряд»
- 10 октября 2018
- 06:32 Видео Защитник «Спортинга» Коатес спас жизнь вратарю команды 10
- 1 апреля 2018
- 11:39 Веселье в Португалии: три удаления и камбэк с 0:3 3