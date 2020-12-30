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    Хонда подписал контракт с португальским «Портимоненси»

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Милана» и «Витесса» Кейсуке Хонда перешел в «Портимоненси».

    Контракт 34-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до конца сезона.

    Заключение соглашения с японцем подтвердил генеральный директор Ceremony Corporation Цукаса Шига, опубликовав фото с презентации.

    Последней командой Хонды был бразильский «Ботафого», который он покинул в качестве свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Цукасы Шиги

    Генеральный директор Ceremony Corporation, одного из главных спонсоров "Портимоненси"

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