Хонда подписал контракт с португальским «Портимоненси»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Милана» и «Витесса» Кейсуке Хонда перешел в «Портимоненси».
Контракт 34-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до конца сезона.
Заключение соглашения с японцем подтвердил генеральный директор Ceremony Corporation Цукаса Шига, опубликовав фото с презентации.
Последней командой Хонды был бразильский «Ботафого», который он покинул в качестве свободного агента.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Цукасы Шиги
Генеральный директор Ceremony Corporation, одного из главных спонсоров "Портимоненси"