Хонда подписал контракт с португальским «Портимоненси»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Милана» и «Витесса» Кейсуке Хонда перешел в «Портимоненси».

Контракт 34-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до конца сезона.

Заключение соглашения с японцем подтвердил генеральный директор Ceremony Corporation Цукаса Шига, опубликовав фото с презентации.

Последней командой Хонды был бразильский «Ботафого», который он покинул в качестве свободного агента.