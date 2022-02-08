Товарищеский матч. «Зенит» победил в Португалии «Портимоненси»

Действующий чемпион России «Зенит» оказался сильнее португальского «Портимоненси» в товарищеском матче. Встреча прошла в Лагуше, где россияне проводят сбор.

Клаудиньо забил со штрафного.

«Зенит» готовится к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса», который пройдет в Севилье.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Портимоненси (Португалия) – 3:1 (3:0)

Голы «Зенита»: 1:0 – Ловрен, 21; 2:0 – Малком, 36; 3:0 – Клаудиньо, 45+1.

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