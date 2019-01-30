Хавбек сборной Японии близок к переходу за 35 миллионов евро в клуб из Катара

Полузащитник португальского «Портимоненси» Сея Накадзима близок к переезду в чемпионат Катара, а затем и Франции.

24-летний японец перейдет в «Аль-Духайль» за 35 миллионов евро. Этот клуб принадлежит катарским владельцам «ПСЖ».

Ожидается, что позже Накадзима перейдет в парижский клуб и, судя по всему, за значительно меньшую сумму – чтобы парижане избежали проблем с финансовым фэйр-плей.