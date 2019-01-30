Хавбек сборной Японии близок к переходу за 35 миллионов евро в клуб из Катара

О, новая схемка нарисовалась)))
Полузащитник португальского «Портимоненси» Сея Накадзима близок к переезду в чемпионат Катара, а затем и Франции.
24-летний японец перейдет в «Аль-Духайль» за 35 миллионов евро. Этот клуб принадлежит катарским владельцам «ПСЖ».
Ожидается, что позже Накадзима перейдет в парижский клуб и, судя по всему, за значительно меньшую сумму – чтобы парижане избежали проблем с финансовым фэйр-плей.
- В составе молодежной сборной Японии Сея Накадзима выиграл Чемпионат Азии среди молодежных команд 2016.
- Игрок не принимает участия в текущем Кубке Азии из-за травмы.
- В «Аль-Духайль» накануне перешел защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа.