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    Хавбек сборной Японии близок к переходу за 35 миллионов евро в клуб из Катара

    Полузащитник португальского «Портимоненси» Сея Накадзима близок к переезду в чемпионат Катара, а затем и Франции.

    24-летний японец перейдет в «Аль-Духайль» за 35 миллионов евро. Этот клуб принадлежит катарским владельцам «ПСЖ».

    Ожидается, что позже Накадзима перейдет в парижский клуб и, судя по всему, за значительно меньшую сумму – чтобы парижане избежали проблем с финансовым фэйр-плей.

    • В составе молодежной сборной Японии Сея Накадзима выиграл Чемпионат Азии среди молодежных команд 2016.
    • Игрок не принимает участия в текущем Кубке Азии из-за травмы.
    • В «Аль-Духайль» накануне перешел защитник «Ювентуса» Медхи Бенатиа.

    Источник: As

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    30.01.2019 10:09
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 января 2019, 13:31

      О, новая схемка нарисовалась)))

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