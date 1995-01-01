Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Портимоненси - результаты

    Город Портиман
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://portimonense.pt/
    Стадион Эстадио ду Портимоненсе
    Тренер Паулу Сержиу
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		24 февраля, пятница 23:15 Фамаликан 1:0 Портимоненси
    21 тур
    		18 февраля, суббота 18:30 Портимоненси 2:1 Маритиму
    20 тур
    		11 февраля, суббота 23:30 Витория Гимараеш 1:0 Портимоненси
    19 тур
    		6 февраля, понедельник 22:00 Портимоненси 1:0 Пасуш де Феррейра
    18 тур
    		29 января, воскресенье 21:00 Боавишта 4:2 Портимоненси
    17 тур
    		20 января, пятница 22:00 Арука 4:0 Портимоненси
    16 тур
    		13 января, пятница 23:15 Портимоненси 0:0 Санта-Клара
    15 тур
    		6 января, пятница 22:00 Бенфика 1:0 Портимоненси
    14 тур
    		28 декабря, среда 22:00 Портимоненси 1:2 Каза Пиа
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 21:00 Портимоненси 1:2 Брага
    12 тур
    		4 ноября, пятница 23:15 Жил Висенте 1:2 Портимоненси
    11 тур
    		30 октября, воскресенье 18:30 Портимоненси 1:1 Эшторил
    10 тур
    		24 октября, понедельник 22:15 Риу Аве 1:0 Портимоненси
    9 тур
    		8 октября, суббота 20:00 Портимоненси 0:2 Порту
    8 тур
    		1 октября, суббота 17:30 Визела 1:0 Портимоненси
    7 тур
    		16 сентября, пятница 22:15 Портимоненси 1:0 Шавиш
    6 тур
    		10 сентября, суббота 20:00 Спортинг 4:0 Портимоненси
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 22:30 Портимоненси 1:0 Фамаликан
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:30 Маритиму 0:1 Портимоненси
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 22:30 Портимоненси 2:1 Витория Гимараеш
    2 тур
    		15 августа, понедельник 22:30 Пасуш де Феррейра 0:3 Портимоненси
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 22:30 Портимоненси 0:1 Боавишта
    • Читайте нас: 
    11