Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|24 февраля, пятница
|23:15
|Фамаликан
|1:0
|Портимоненси
|21 тур
|18 февраля, суббота
|18:30
|Портимоненси
|2:1
|Маритиму
|20 тур
|11 февраля, суббота
|23:30
|Витория Гимараеш
|1:0
|Портимоненси
|19 тур
|6 февраля, понедельник
|22:00
|Портимоненси
|1:0
|Пасуш де Феррейра
|18 тур
|29 января, воскресенье
|21:00
|Боавишта
|4:2
|Портимоненси
|17 тур
|20 января, пятница
|22:00
|Арука
|4:0
|Портимоненси
|16 тур
|13 января, пятница
|23:15
|Портимоненси
|0:0
|Санта-Клара
|15 тур
|6 января, пятница
|22:00
|Бенфика
|1:0
|Портимоненси
|14 тур
|28 декабря, среда
|22:00
|Портимоненси
|1:2
|Каза Пиа
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|21:00
|Портимоненси
|1:2
|Брага
|12 тур
|4 ноября, пятница
|23:15
|Жил Висенте
|1:2
|Портимоненси
|11 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Портимоненси
|1:1
|Эшторил
|10 тур
|24 октября, понедельник
|22:15
|Риу Аве
|1:0
|Портимоненси
|9 тур
|8 октября, суббота
|20:00
|Портимоненси
|0:2
|Порту
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:30
|Визела
|1:0
|Портимоненси
|7 тур
|16 сентября, пятница
|22:15
|Портимоненси
|1:0
|Шавиш
|6 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Спортинг
|4:0
|Портимоненси
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|22:30
|Портимоненси
|1:0
|Фамаликан
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:30
|Маритиму
|0:1
|Портимоненси
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|22:30
|Портимоненси
|2:1
|Витория Гимараеш
|2 тур
|15 августа, понедельник
|22:30
|Пасуш де Феррейра
|0:3
|Портимоненси
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|22:30
|Портимоненси
|0:1
|Боавишта