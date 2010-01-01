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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Портимоненси
Результаты
Портимоненси - результаты матчей
Портиман
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Сайт:
http://portimonense.pt/
Тренер:
Паулу Сержиу
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Португалия. Примейра. 2023/2024
Португалия. Примейра. 2022/2023
Португалия. Примейра. 2021/2022
Португалия. Примейра. 2020/2021
Португалия. Примейра. 2019/2020
Португалия. Примейра. 2018/2019
Португалия. Примейра. 2017/2018
Португалия. Высшая лига. 2010/2011
18.05 | 17:30
Фаренсе
1 : 3
Портимоненси
11.05 | 17:30
Портимоненси
2 : 2
Риу Аве
04.05 | 20:00
Спортинг
3 : 0
Портимоненси
28.04 | 17:30
Портимоненси
0 : 2
Морейренcе
21.04 | 17:30
Фамаликан
2 : 2
Портимоненси
14.04 | 20:00
Портимоненси
2 : 2
Каза Пиа
07.04 | 17:30
Шавиш
2 : 3
Портимоненси
01.04 | 22:15
Портимоненси
3 : 5
Брага
15.03 | 23:15
Эшторил
1 : 0
Портимоненси
08.03 | 21:45
Портимоненси
0 : 3
Порту
03.03 | 18:30
Портимоненси
0 : 0
Визела
25.02 | 21:00
Бенфика
4 : 0
Портимоненси
17.02 | 21:00
Портимоненси
1 : 1
Витория Гимараеш
09.02 | 23:15
Эштрела
3 : 0
Портимоненси
03.02 | 18:30
Портимоненси
1 : 2
Арука
28.01 | 18:30
Боавишта
1 : 3
Портимоненси
21.01 | 18:30
Портимоненси
0 : 2
Жил Висенте
12.01 | 23:15
Портимоненси
1 : 0
Фаренсе
07.01 | 21:00
Риу Аве
2 : 0
Портимоненси
30.12 | 23:30
Портимоненси
1 : 2
Спортинг
17.12 | 18:30
Морейренcе
5 : 2
Портимоненси
09.12 | 18:30
Портимоненси
1 : 1
Фамаликан
02.12 | 23:30
Каза Пиа
1 : 0
Портимоненси
11.11 | 18:30
Портимоненси
2 : 1
Шавиш
04.11 | 23:30
Брага
6 : 1
Портимоненси
28.10 | 17:30
Портимоненси
1 : 0
Эшторил
08.10 | 20:00
Порту
1 : 0
Портимоненси
30.09 | 17:30
Визела
2 : 3
Портимоненси
24.09 | 20:00
Портимоненси
1 : 3
Бенфика
17.09 | 20:00
Витория Гимараеш
1 : 2
Портимоненси
02.09 | 20:00
Портимоненси
1 : 1
Эштрела
26.08 | 17:30
Арука
1 : 1
Портимоненси
19.08 | 22:30
Портимоненси
1 : 4
Боавишта
12.08 | 17:30
Жил Висенте
5 : 0
Портимоненси
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