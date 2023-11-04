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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Портимоненси
Брага - Портимоненси: обзор матча 04 ноября 2023
Брага
04.11.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 10 тур
6 : 1
Завершен
Портимоненси
47'
Р. Орта
52'
А. Мусрати (П)
59'
А. Джало
83'
С. Банза (П)
87'
С. Банза
90'
С. Банза
10'
Педрао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Портимоненси
ГОЛ! 6:1!
С. Банза
90'
ГОЛ! 5:1!
С. Банза
Пас отдал
А. Орта
87'
85'
Замена
Д. Адениран
️️️️
Х. Варела
Замена
А. Орта
️️️️
Брума
84'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Банза
83'
82'
Желтая карточка
Торнич
Замена
В. Карвальо
️️️️
А. Мусрати
75'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Саласар
75'
Замена
Пицци
️️️️
А. Джало
65'
Замена
Д. Мендес
️️️️
В. Гомес
65'
62'
Замена
Зиньо
️️️️
С. Джаспер
62'
Замена
М. Сек
️️️️
Г. Кошта
62'
Замена
Р. Каррильо
️️️️
Рилдо
ГОЛ! 3:1!
А. Джало
Пас отдал
С. Банза
59'
Желтая карточка
А. Джало
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Мусрати
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Орта
Пас отдал
Брума
47'
42'
Желтая карточка
Г. Кошта
10'
ГОЛ! 0:1!
Педрао
Пас отдал
Г. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
77
Брума
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
11
Карлиньос
(К)
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
37
Рилдо
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Пицци
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Портимоненси
88
João
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
35
Деннис Адениран
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
26
Борха
6
Фонте
15
Оливейра
2
Гомес
73
Мусрати
77
Брума
17
Саласар
21
Орта
24
Банза
25
Джало
3-3-1-3
32
Формига
11
Карлиньос
5
Кошта
43
Торнич
8
Маурисио
44
Релваш
37
Рилдо
19
Джаспер
29
Варела
25
2
Гомес
2
Мендес
2
Мендес
2
Гомес
73
Мусрати
6
Карвальо
6
Карвальо
73
Мусрати
17
Саласар
8
Моутинью
8
Моутинью
17
Саласар
77
Брума
6
Орта
6
Орта
77
Брума
25
Джало
21
Пицци
21
Пицци
25
Джало
5
Кошта
24
Сек
24
Сек
5
Кошта
29
Варела
35
Адениран
35
Адениран
29
Варела
19
Джаспер
99
Зиньо
99
Зиньо
19
Джаспер
37
Рилдо
9
Каррильо
9
Каррильо
37
Рилдо
Остались в запасе
Брага
Портимоненси
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
88
João
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
9
Паулинью
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
88
João
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
9
Паулинью
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Брага - Портимоненси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Брага Мунисипаль
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