Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии

Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил чемпионаты России и Португалии.

Футболист перешел в московский клуб из «Портимоненси».

ЦСКА подписал его 1 сентября 2022 года.

– Каково это – после европейского чемпионата, причем довольно сильного, как Португалия, играть в России?

– Скажу честно – в Португалии мне нравилось, там я провел много замечательных матчей. Но когда пришел интерес от ЦСКА, для меня это было что-то нереальное. Я быстро посоветовался с семьей, и мы решили принять это предложение.

– Многие футболисты из чемпионата России стремятся играть в Европе, а ты, наоборот, переехал в Россию.

– Я считаю, что по моему игровому стилю РПЛ мне гораздо больше подходит. С этим чемпионатом я себя больше идентифицирую.

– Объясни пожалуйста, что ты имеешь ввиду.

– Здесь более контактный футбол – больше стыков, дуэлей, которые судьи позволяют проводить, не свистят. В Португалии чуть коснешься игрока соперника – сразу дают желтую карточку.

Мне кажется, что российский чемпионат больше похож в этом плане на итальянский.

– А если сравнить по уровню – большая пропасть между Португалией и Россией?

– Если вынести за скобки «Бенфику», «Спортинг» и «Порту», то чемпионат России, возможно, даже сильнее.

Тут больше команд конкурируют между собой, больше грандов, таких как ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Динамо» и так далее.

Без сомнения, российский чемпионат точно ничуть не уступает.