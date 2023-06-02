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    Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша сравнил чемпионаты России и Португалии.

    • Футболист перешел в московский клуб из «Портимоненси».
    • ЦСКА подписал его 1 сентября 2022 года.

    – Каково это – после европейского чемпионата, причем довольно сильного, как Португалия, играть в России?

    – Скажу честно – в Португалии мне нравилось, там я провел много замечательных матчей. Но когда пришел интерес от ЦСКА, для меня это было что-то нереальное. Я быстро посоветовался с семьей, и мы решили принять это предложение.

    – Многие футболисты из чемпионата России стремятся играть в Европе, а ты, наоборот, переехал в Россию.

    – Я считаю, что по моему игровому стилю РПЛ мне гораздо больше подходит. С этим чемпионатом я себя больше идентифицирую.

    – Объясни пожалуйста, что ты имеешь ввиду.

    – Здесь более контактный футбол – больше стыков, дуэлей, которые судьи позволяют проводить, не свистят. В Португалии чуть коснешься игрока соперника – сразу дают желтую карточку.

    Мне кажется, что российский чемпионат больше похож в этом плане на итальянский.

    – А если сравнить по уровню – большая пропасть между Португалией и Россией?

    – Если вынести за скобки «Бенфику», «Спортинг» и «Порту», то чемпионат России, возможно, даже сильнее.

    Тут больше команд конкурируют между собой, больше грандов, таких как ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Динамо» и так далее.

    Без сомнения, российский чемпионат точно ничуть не уступает.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    02.06.2023 15:56
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