Дивеев ответил, в чем Жоао Виктор сильнее Роши

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил бывшего и действующего напарника по центру обороны.

«Жоао Виктор – очень скоростной. Давно не видел таких быстрых защитников. Мне очень комфортно с ним играть.

Но Виктор совсем не похож на Рошу. Это два совершенно разных футболиста в плане техники, видения футбола и единоборств.

Роша больше сверху снимал из-за роста и передачи мог неплохие из обороны отдавать, но не бежал.

А Жоао очень быстро бежит. И к тому же очень цепкий в единоборствах. Поэтому они с Рошей – две противоположности», – сказал Дивеев.