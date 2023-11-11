Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Шавиш
Портимоненси - Шавиш: обзор матча 11 ноября 2023
Портимоненси
11.11.2023, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 1
Завершен
Шавиш
14'
Х. Варела
39'
Р. Каррильо
87'
Бенни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Шавиш
90'
+5
Желтая карточка
У. Соуза
Желтая карточка
Рилдо
89'
87'
ГОЛ! 2:1!
Бенни
Пас отдал
С. Круз
Желтая карточка
Денер
85'
Замена
Рилдо
️️️️
Х. Варела
78'
74'
Замена
Ж. Педру
️️️️
К. Нвакали
67'
Замена
Бенни
️️️️
Т. Пете
Желтая карточка
Карлиньос
63'
Замена
Г. Кошта
️️️️
Р. Каррильо
58'
Желтая карточка
Торнич
48'
46'
Замена
Карраша
️️️️
Ж. Коррейя
46'
Замена
И. Ногейра
️️️️
Б. Родригеш
46'
Замена
Жо
️️️️
R. Lameiras
ГОЛ! 2:0!
Р. Каррильо
39'
22'
Желтая карточка
Ж. Коррейя
ГОЛ! 1:0!
Х. Варела
Пас отдал
Ф. Релваш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
44
Педрао
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
11
Карлиньос
(К)
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
13
Денер
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Шавиш
1
Уго Соуза
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
(К)
ПЗ
12
Тибанг Пете
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Портимоненси
88
João
ВР
32
Guga
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
6
Ricardo Sousa
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Паулинью
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
70
Элдер Морим
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
7
Бенни
ПВ
99
Жо
ЦФ
3-3-1-4
44
Релваш
32
Формига
11
Карлиньос
43
Торнич
8
Маурисио
44
Педрао
13
Денер
25
19
Джаспер
29
Варела
9
Каррильо
4-4-1-1
1
Соуза
77
Коррейя
5
Ланга
4
Родригеш
57
Круз
22
Нвакали
20
Рибейру
10
12
Пете
11
Санка
23
Эрнандес
9
Каррильо
5
Кошта
5
Кошта
9
Каррильо
29
Варела
37
Рилдо
37
Рилдо
29
Варела
4
Родригеш
40
Ногейра
40
Ногейра
4
Родригеш
77
Коррейя
27
Карраша
27
Карраша
77
Коррейя
22
Нвакали
8
Педру
8
Педру
22
Нвакали
12
Пете
7
Бенни
7
Бенни
12
Пете
10
99
Жо
99
Жо
10
Остались в запасе
Портимоненси
Шавиш
88
João
ВР
32
Guga
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Зиньо
ЛВ
9
Паулинью
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
70
Элдер Морим
ОП
7
Исса Абасс
ЛВ
Остались в запасе
88
João
ВР
32
Guga
ЦЗ
6
Ricardo Sousa
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Зиньо
ЛВ
9
Паулинью
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
70
Элдер Морим
ОП
7
Исса Абасс
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Портимоненси - Шавиш
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
David Rafael Oliveira da Silva, Portugal
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Новости команд
Все
Портимоненси
Шавиш
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+