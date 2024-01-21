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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Жил Висенте
Портимоненси - Жил Висенте: обзор матча 21 января 2024
Портимоненси
21.01.2024, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 2
Завершен
Жил Висенте
42'
Мурило
81'
Ф. Коррея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Жил Висенте
Желтая карточка
Карлиньос
90'
+4
90'
+2
Замена
T. Touré
️️️️
К. Фуджимото
90'
+2
Замена
Х. Кастильо
️️️️
М. Домингес
Замена
Зиньо
️️️️
Х. Варела
89'
Желтая карточка
Х. Варела
86'
85'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ф. Коррея
81'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коррея
Пас отдал
К. Фуджимото
Желтая карточка
H. Pereira
69'
57'
Желтая карточка
М. Гбане
Замена
М. Кассама
️️️️
Денер
55'
Замена
H. Pereira
️️️️
Р. Каррильо
55'
42'
ГОЛ! 0:1!
Мурило
Пас отдал
М. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
11
Карлиньос
(К)
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
АП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Максим Домингес
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Портимоненси
24
Мустафа Сек
ЦЗ
99
Hildeberto Pereira
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
20
Паулу Эштрела
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
85
Мидана Кассама
ЦФ
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
7
Tidjany Touré
ЦФ
11
Миро
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
99
Marlon Maranhão
ЦФ
4-2-2-2
23
Накамура
32
Формига
76
44
Релваш
11
Карлиньос
5
Кошта
25
Вентура
29
Варела
13
Денер
9
Каррильо
19
Джаспер
3-1-2-2-2
42
Эндрю
26
Фернандеш
5
2
Зе Карлуш
24
Гбане
44
16
Нету
19
Фуджимото
8
Домингес
77
Мурило
20
Коррея
9
Каррильо
99
99
9
Каррильо
29
Варела
99
Зиньо
99
Зиньо
29
Варела
13
Денер
85
Кассама
85
Кассама
13
Денер
8
Домингес
6
Кастильо
6
Кастильо
8
Домингес
19
Фуджимото
7
7
19
Фуджимото
20
Коррея
9
Алипур
9
Алипур
20
Коррея
Остались в запасе
Портимоненси
Жил Висенте
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
20
Паулу Эштрела
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
11
Миро
ЦФ
99
Marlon Maranhão
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
20
Паулу Эштрела
ЦП
6
Ricardo Sousa
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
14
Роан Уилсон
АП
11
Миро
ЦФ
99
Marlon Maranhão
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Портимоненси - Жил Висенте
3
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
19
15
Офсайды
0
2
Количество передач
382
457
Сейвы
6
0
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
0
11
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
0.18
1.53
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Главный судья:
Helder Malheiro, Portugal
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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