Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Портимоненси
Каза Пиа - Портимоненси: обзор матча 02 декабря 2023
Каза Пиа
02.12.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
55'
S. Justo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Портимоненси
Желтая карточка
Жералдеш
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
М. Кассама
90'
+3
Желтая карточка
Х. Варела
Замена
D. Tchamba
️️️️
Н. Золотич
87'
79'
Замена
П. Эштрела
️️️️
G.
79'
Замена
М. Сек
️️️️
Г. Кошта
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
T. Dias
77'
Замена
F.
️️️️
Ю. Сома
77'
74'
Желтая карточка
С. Джаспер
72'
Замена
М. Кассама
️️️️
Денер
72'
Замена
Рилдо
️️️️
Р. Каррильо
67'
Желтая карточка
Педрао
ГОЛ! 1:0!
S. Justo
Пас отдал
Ю. Сома
55'
Замена
Жералдеш
️️️️
Г. Ларрасабаль
46'
Замена
Бени
️️️️
П. Роберто
46'
Желтая карточка
T. Dias
42'
Желтая карточка
S. Justo
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
(К)
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
80
Samuel Justo
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Портимоненси
44
Педрао
(К)
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
13
Денер
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
16
Бени
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
99
Зиньо
ЛВ
20
Паулу Эштрела
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
37
Рилдо
АП
85
Мидана Кассама
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
4-2-1-3
33
15
Лелу
44
Золотич
13
15
Варела
22
Ларрасабаль
80
7
Сома
70
Роберто
11
90
Клейтон
3-3-1-4
44
Релваш
32
5
Кошта
44
Педрао
25
Вентура
43
Торнич
13
Денер
29
Варела
9
Каррильо
25
19
Джаспер
22
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
22
Ларрасабаль
70
Роберто
16
Бени
16
Бени
70
Роберто
44
Золотич
18
18
44
Золотич
7
Сома
11
11
7
Сома
11
27
Кардосо
27
Кардосо
11
5
Кошта
24
Сек
24
Сек
5
Кошта
32
20
Эштрела
20
Эштрела
32
9
Каррильо
37
Рилдо
37
Рилдо
9
Каррильо
13
Денер
85
Кассама
85
Кассама
13
Денер
Остались в запасе
Каза Пиа
Портимоненси
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Жажа
ПВ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
99
Зиньо
ЛВ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Жажа
ПВ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
99
Зиньо
ЛВ
99
Луан Кампос
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Каза Пиа - Портимоненси
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Estadio Pina Manique, Lisbon
Новости команд
Все
Каза Пиа
Портимоненси
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
ЦСКА рассмотрит подписание бразильца из чемпионата Португалии
25 ноября
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+