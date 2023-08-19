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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Боавишта
Портимоненси - Боавишта: обзор матча 19 августа 2023
Портимоненси
19.08.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 4
Завершен
Боавишта
90+1'
Р. Каррильо
6'
Ф. Релваш (АГ)
9'
Р. Боженик
22'
Т. Мораиш
90+5'
И. Вукотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Боавишта
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
И. Вукотич
ГОЛ! 1:3!
Р. Каррильо
90'
+1
89'
Желтая карточка
J. De Santis
Замена
Паулинью
️️️️
Рилдо
89'
84'
Замена
J. De Santis
️️️️
Р. Боженик
84'
Замена
Маса
️️️️
Т. Мораиш
Замена
R. Sousa
️️️️
Маурисио
83'
Замена
Л. Вентура
️️️️
П. Эштрела
83'
66'
Замена
B.
️️️️
С. Агра
66'
Замена
И. Вукотич
️️️️
М. Рейзинью
65'
Желтая карточка
Ж. Гонсалвеш
52'
Замена
Ж. Силва
️️️️
С. Перес
Замена
Х. Варела
️️️️
G.
46'
Желтая карточка
Рилдо
34'
Желтая карточка
М. Сек
25'
22'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мораиш
Пас отдал
Ф. Феррейра
Желтая карточка
G.
20'
9'
ГОЛ! 0:2!
Р. Боженик
Пас отдал
Б. Оньемаечи
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Релваш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
32
Guga
ЦЗ
76
Rafael Alexandre Vicente Alcobia
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
37
Рилдо
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
6
Ricardo Sousa
ЦП
17
Davis Silva
ЦП
29
Хелио Варела
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
75
Angelo Taveira
ЦФ
Боавишта
12
Luís Pires
ВР
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
3-3-1-1-2
24
Сек
5
Кошта
11
Карлиньос
44
Релваш
8
Маурисио
76
20
Эштрела
37
Рилдо
9
Каррильо
25
4-3-1-2
13
Гонсалвеш
79
Малхейру
15
Авазим
70
Оньемаечи
20
Феррейра
24
Перес
7
Рейзинью
42
Макута
21
Мораиш
7
Агра
9
Боженик
20
Эштрела
25
Вентура
25
Вентура
20
Эштрела
8
Маурисио
6
6
8
Маурисио
32
29
Варела
29
Варела
32
37
Рилдо
9
Паулинью
9
Паулинью
37
Рилдо
7
Рейзинью
8
Вукотич
8
Вукотич
7
Рейзинью
24
Перес
26
Силва
26
Силва
24
Перес
7
Агра
80
80
7
Агра
21
Мораиш
11
Маса
11
Маса
21
Мораиш
9
Боженик
9
9
9
Боженик
Остались в запасе
Портимоненси
Боавишта
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
17
Davis Silva
ЦП
75
Angelo Taveira
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
12
Luís Pires
ВР
8
Ибрахима
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
17
Davis Silva
ЦП
75
Angelo Taveira
ЦФ
Остались в запасе
12
Luís Pires
ВР
8
Ибрахима
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Портимоненси - Боавишта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
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