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Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025

10 мая 2025 18:59
Боавишта - Порту
11 мая 2025, воскресенье 22:30 | Португалия. Примейра, 33 тур
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6.5
Точный счет 1:2 в пользу Порту
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11 мая на стадионе «Эстадио до Бесса XXI» пройдет один из самых принципиальных матчей 33-го тура португальской Примейры – «Боавишта» встретится с «Порту». Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости уверенно держат курс на топ-3 и еврокубковую зону.

«Боавишта»

«Боавишта» после 32 туров занимает 16-е место с 24 очками. Команда на грани вылета и вынуждена набирать очки любой ценой. После тяжелого периода клуб наконец добился важной победы в матче с «АВС» (2:1), но до этого уступил в четырех встречах подряд на своем поле. В нападении действует не слишком результативно: всего 5 голов в последних 5 играх, лидер атаки – Мигел Рейзинью с 4 мячами за сезон. В обороне у «Боавишты» серьезные проблемы: 7 пропущенных мячей в пяти последних матчах и в среднем 1.40 гола за игру.

«Порту»

«Порту» занимает третью строчку турнирной таблицы с 65 очками. Команда уверенно идет к завершению сезона, но оборона оставляет вопросы: в 3 последних матчах команда обязательно пропускала, что нехарактерно для их уровня. В атаке «Порту» стабилен – 7 голов в 5 последних встречах, причем основной голеадор Саму Агехова продолжает блистать, забив уже 24 мяча в этом сезоне. В последних 5 матчах гости демонстрируют среднюю результативность 1.40 гола за игру.

Факты о командах:

«Боавишта»

  • Проигрывает в 4 последних домашних матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

«Порту»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
0% (0)
14% (3)
86% (19)
8
Забитых мячей
54
0.36
В среднем за матч
2.45
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
4 : 0
28.12.2024
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2 : 1
12.05.2024
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1 : 1
05.01.2024
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
1 : 0
30.04.2023
Боавишта
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 4
12.11.2022
Порту
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
0 : 1
20.03.2022
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 1
30.10.2021
Боавишта
Португалия. Примейра, 19 тур
Порту
2 : 2
13.02.2021
Боавишта
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
0 : 5
26.09.2020
Порту
Португалия. Примейра, 28 тур
Порту
4 : 0
23.06.2020
Боавишта
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
0 : 1
11.11.2019
Порту
Португалия. Примейра, 28 тур
Порту
2 : 0
05.04.2019
Боавишта
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
0 : 1
02.12.2018
Порту
Португалия. Примейра, 27 тур
Порту
2 : 0
17.03.2018
Боавишта
Португалия. Примейра, 10 тур
Боавишта
0 : 3
28.10.2017
Порту
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
0 : 1
26.02.2017
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Порту
3 : 1
23.09.2016
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
4 : 0
14.05.2016
Боавишта
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
0 : 5
10.01.2016
Порту
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 2
23.02.2015
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
0 : 0
21.09.2014
Боавишта
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Прогноз на матч «Боавишта» – «Порту»

Сложная турнирная ситуация вынуждает «Боавишту» играть осторожно, но даже в таком режиме команда регулярно допускает ошибки в защите. «Порту», несмотря на нестабильность в обороне, продолжает уверенно действовать в атаке. Вероятнее всего, игра будет проходить под контролем гостей с возможностью хозяев хотя бы раз огрызнуться. Ожидаем уверенную победу «Порту» с небольшим перевесом и голами обеих команд.

Прогноз на точный счет: 1:2.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 – коэффициент 6.50
  • Победа «Порту» + обе команды забьют – коэффициент 3.10
  • Индивидуальный тотал «Порту» больше 1.5 – коэффициент 1.75

6.5
Точный счет 1:2 в пользу Порту
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Автор: Ланьков Роман
Португалия. Примейра Порту Боавишта
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