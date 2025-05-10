11 мая на стадионе «Эстадио до Бесса XXI» пройдет один из самых принципиальных матчей 33-го тура португальской Примейры – «Боавишта» встретится с «Порту». Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости уверенно держат курс на топ-3 и еврокубковую зону.

«Боавишта»

«Боавишта» после 32 туров занимает 16-е место с 24 очками. Команда на грани вылета и вынуждена набирать очки любой ценой. После тяжелого периода клуб наконец добился важной победы в матче с «АВС» (2:1), но до этого уступил в четырех встречах подряд на своем поле. В нападении действует не слишком результативно: всего 5 голов в последних 5 играх, лидер атаки – Мигел Рейзинью с 4 мячами за сезон. В обороне у «Боавишты» серьезные проблемы: 7 пропущенных мячей в пяти последних матчах и в среднем 1.40 гола за игру.

«Порту»

«Порту» занимает третью строчку турнирной таблицы с 65 очками. Команда уверенно идет к завершению сезона, но оборона оставляет вопросы: в 3 последних матчах команда обязательно пропускала, что нехарактерно для их уровня. В атаке «Порту» стабилен – 7 голов в 5 последних встречах, причем основной голеадор Саму Агехова продолжает блистать, забив уже 24 мяча в этом сезоне. В последних 5 матчах гости демонстрируют среднюю результативность 1.40 гола за игру.

Факты о командах:

«Боавишта»

Проигрывает в 4 последних домашних матчах.

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

«Порту»

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 0% (0) 14% (3) 86% (19) 8 Забитых мячей 54 0.36 В среднем за матч 2.45 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 33 тур Боавишта 1 : 2 Порту Португалия. Примейра, 16 тур Порту 4 : 0 Боавишта Португалия. Примейра, 33 тур Порту 2 : 1 Боавишта Португалия. Примейра, 16 тур Боавишта 1 : 1 Порту Португалия. Примейра, 30 тур Порту 1 : 0 Боавишта Португалия. Примейра, 13 тур Боавишта 1 : 4 Порту Португалия. Примейра, 27 тур Боавишта 0 : 1 Порту Португалия. Примейра, 10 тур Порту 4 : 1 Боавишта Португалия. Примейра, 19 тур Порту 2 : 2 Боавишта Португалия. Примейра, 2 тур Боавишта 0 : 5 Порту Португалия. Примейра, 28 тур Порту 4 : 0 Боавишта Португалия. Примейра, 11 тур Боавишта 0 : 1 Порту Португалия. Примейра, 28 тур Порту 2 : 0 Боавишта Португалия. Примейра, 11 тур Боавишта 0 : 1 Порту Португалия. Примейра, 27 тур Порту 2 : 0 Боавишта Португалия. Примейра, 10 тур Боавишта 0 : 3 Порту Португалия. Примейра, 23 тур Боавишта 0 : 1 Порту Португалия. Примейра, 6 тур Порту 3 : 1 Боавишта Португалия. Примейра, 34 тур Порту 4 : 0 Боавишта Португалия. Примейра, 17 тур Боавишта 0 : 5 Порту Португалия. Примейра, 22 тур Боавишта 0 : 2 Порту Португалия. Примейра, 5 тур Порту 0 : 0 Боавишта

Прогноз на матч «Боавишта» – «Порту»

Сложная турнирная ситуация вынуждает «Боавишту» играть осторожно, но даже в таком режиме команда регулярно допускает ошибки в защите. «Порту», несмотря на нестабильность в обороне, продолжает уверенно действовать в атаке. Вероятнее всего, игра будет проходить под контролем гостей с возможностью хозяев хотя бы раз огрызнуться. Ожидаем уверенную победу «Порту» с небольшим перевесом и голами обеих команд.

Прогноз на точный счет: 1:2.

Рекомендованные ставки: