11 мая на стадионе «Эстадио до Бесса XXI» пройдет один из самых принципиальных матчей 33-го тура португальской Примейры – «Боавишта» встретится с «Порту». Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости уверенно держат курс на топ-3 и еврокубковую зону.
«Боавишта»
«Боавишта» после 32 туров занимает 16-е место с 24 очками. Команда на грани вылета и вынуждена набирать очки любой ценой. После тяжелого периода клуб наконец добился важной победы в матче с «АВС» (2:1), но до этого уступил в четырех встречах подряд на своем поле. В нападении действует не слишком результативно: всего 5 голов в последних 5 играх, лидер атаки – Мигел Рейзинью с 4 мячами за сезон. В обороне у «Боавишты» серьезные проблемы: 7 пропущенных мячей в пяти последних матчах и в среднем 1.40 гола за игру.
«Порту»
«Порту» занимает третью строчку турнирной таблицы с 65 очками. Команда уверенно идет к завершению сезона, но оборона оставляет вопросы: в 3 последних матчах команда обязательно пропускала, что нехарактерно для их уровня. В атаке «Порту» стабилен – 7 голов в 5 последних встречах, причем основной голеадор Саму Агехова продолжает блистать, забив уже 24 мяча в этом сезоне. В последних 5 матчах гости демонстрируют среднюю результативность 1.40 гола за игру.
Факты о командах:
«Боавишта»
- Проигрывает в 4 последних домашних матчах.
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
«Порту»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей.
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Боавишта» – «Порту»
Сложная турнирная ситуация вынуждает «Боавишту» играть осторожно, но даже в таком режиме команда регулярно допускает ошибки в защите. «Порту», несмотря на нестабильность в обороне, продолжает уверенно действовать в атаке. Вероятнее всего, игра будет проходить под контролем гостей с возможностью хозяев хотя бы раз огрызнуться. Ожидаем уверенную победу «Порту» с небольшим перевесом и голами обеих команд.
Прогноз на точный счет: 1:2.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 – коэффициент 6.50
- Победа «Порту» + обе команды забьют – коэффициент 3.10
- Индивидуальный тотал «Порту» больше 1.5 – коэффициент 1.75