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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Порту
Боавишта - Порту: обзор матча 12 ноября 2022
Боавишта
12.11.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 4
Завершен
Порту
90+1'
К. Горре
41'
И. Маркано
64'
С. Эустакиу
83'
Галено
90+2'
Галено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Порту
Желтая карточка
Г. Макута
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Галено
Пас отдал
Отавио
ГОЛ! 1:3!
К. Горре
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Урибе
88'
Замена
Б. Кошта
️️️️
С. Эустакиу
88'
Замена
Пепе
️️️️
Ф. Кардосо
83'
ГОЛ! 0:3!
Галено
Пас отдал
Отавио
79'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Тареми
Замена
Р. Боженик
️️️️
Ю. Нжийе
72'
64'
ГОЛ! 0:2!
С. Эустакиу
Пас отдал
М. Тареми
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
59'
Вторая желтая
Р. Каннон
58'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Маса
56'
Замена
К. Горре
️️️️
С. Агра
56'
Желтая карточка
Ибрахима
53'
46'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
41'
ГОЛ! 0:1!
И. Маркано
Пас отдал
Эванилсон
Желтая карточка
Р. Каннон
24'
Замена
Ибрахима
️️️️
И. Вукотич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Илия Вукотич
ОП
70
Бруно Оньемаечи
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
11
Маса
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бракали
7
Мангаш
4
Каннон
23
Сассо
79
Малхейру
8
Вукотич
70
Оньемаечи
42
Макута
11
Маса
10
Нжийе
7
Агра
3-2-3-2
99
Кошта
15
Кардосо
5
Маркано
18
Венделл
46
Эустакиу
8
Урибе
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
9
Эванилсон
8
Вукотич
8
Ибрахима
8
Ибрахима
8
Вукотич
11
Маса
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
11
Маса
10
Нжийе
9
Боженик
9
Боженик
10
Нжийе
7
Агра
11
Горре
11
Горре
7
Агра
15
Кардосо
3
Пепе
3
Пепе
15
Кардосо
9
Тареми
8
Груйич
8
Груйич
9
Тареми
46
Эустакиу
28
Кошта
28
Кошта
46
Эустакиу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Боавишта
Порту
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Боавишта - Порту
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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