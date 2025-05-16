Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025

16 мая 2025 13:44
Арука - Боавишта
17 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 34 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Сделать ставку

17 мая на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится важный матч заключительного тура чемпионата Португалии, где сразятся «Арука» и «Боавишта». Обе команды решают свои задачи на финише сезона, и результат этой встречи может повлиять на распределение мест в нижней части таблицы.

«Арука»

«Арука» занимает 12-е место с 35 очками и уже фактически обезопасила себя от вылета. В последних пяти турах команда набрала приемлемую форму: одна победа, две ничьи и два поражения. Забито 4 мяча, пропущено 5. Коллектив сдержанно играет в атаке, но часто использует фланги и контратакующую модель.

Проблемой остаeтся слабая реализация моментов, в частности у главного бомбардира команды – Джейсона, на счету которого 6 голов в 33 матчах. Несмотря на это, «Арука» уверенно смотрится дома, а в личных матчах с «Боавиштой» выиграла 5 раз подряд, что психологически может сыграть в еe пользу.

«Боавишта»

«Боавишта» находится в критическом положении – 18-е место и 24 очка. Команда в опасной зоне, и любой потерянный балл может стоить прописки в Примейре. Однако в последних пяти турах «пантеры» проявили характер, обыграв «АВС» и «Фаренсе» на выезде. При этом «Боавишта» пропустила 9 мячей и забила всего 4.

Лучшим бомбардиром остаeтся Мигел Рейзинью с 5 мячами, но поддержка атаки со стороны полузащиты остаeтся слабым местом. Команда нестабильна, но в гостях в последних турах выступает даже успешнее, чем дома – 3 победы в 5 выездных матчах.

Факты о командах:

«Арука»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 4 забитых, 5 пропущенных
  • Побеждает в 5 последних матчах против «Боавишты»

«Боавишта»

  • Побеждает в 3 последних выездных матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 9 пропущенных мячей за последние 5 туров

Личные встречи
38% (5)
23% (3)
38% (5)
17
Забитых мячей
15
1.31
В среднем за матч
1.15
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 3
04.01.2025
Арука
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
2 : 1
14.04.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 12 тур
Боавишта
0 : 4
03.12.2023
Арука
Португалия. Примейра, 23 тур
Боавишта
0 : 0
03.03.2023
Арука
Португалия. Примейра, 6 тур
Арука
1 : 2
11.09.2022
Боавишта
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
1 : 0
09.04.2022
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
2 : 1
27.11.2021
Боавишта
Португалия. Примейра, 18 тур
Арука
1 : 2
21.01.2017
Боавишта
Португалия. Примейра, 1 тур
Боавишта
2 : 0
14.08.2016
Арука
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
0 : 0
08.04.2016
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
3 : 2
06.12.2015
Боавишта
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
0 : 0
10.05.2015
Боавишта
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
3 : 1
04.01.2015
Арука
Показать все

Прогноз на матч «Арука» – «Боавишта»

«Арука» играет прагматично и результативно на фоне нестабильной обороны «Боавишты». Учитывая важность матча для гостей, те пойдут в атаку, но могут допустить ошибки, которыми хозяева воспользуются. В то же время «Боавишта» опасна в контратаке и способна отличиться. Игра обещает быть упорной, но с небольшим преимуществом «Аруки».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аруки».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аруки» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Аруки» – коэффициент 2.35

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аруки»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Португалия. Примейра Боавишта Арука
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.80
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси - Манчестер Юнайтед
Точный счёт 2:1 в пользу «Челси»
Матч завершен
2 : 0
6.00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла - Тоттенхэм
Точный счёт 2:1 в пользу «Астон Виллы»
Матч завершен
2 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Фамаликан - Каза Пиа
Точный счёт 2:1 в пользу «Фамаликана»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Португалия. Примейра, 34 тур
Риу Аве - Жил Висенте
Точный счёт 2:1 в пользу «Риу Аве»
Матч завершен
1 : 1
6.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Наср - Аль-Таавун
Точный счёт 4:1 в пользу «Аль-Насра»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 