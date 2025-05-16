17 мая на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится важный матч заключительного тура чемпионата Португалии, где сразятся «Арука» и «Боавишта». Обе команды решают свои задачи на финише сезона, и результат этой встречи может повлиять на распределение мест в нижней части таблицы.
«Арука»
«Арука» занимает 12-е место с 35 очками и уже фактически обезопасила себя от вылета. В последних пяти турах команда набрала приемлемую форму: одна победа, две ничьи и два поражения. Забито 4 мяча, пропущено 5. Коллектив сдержанно играет в атаке, но часто использует фланги и контратакующую модель.
Проблемой остаeтся слабая реализация моментов, в частности у главного бомбардира команды – Джейсона, на счету которого 6 голов в 33 матчах. Несмотря на это, «Арука» уверенно смотрится дома, а в личных матчах с «Боавиштой» выиграла 5 раз подряд, что психологически может сыграть в еe пользу.
«Боавишта»
«Боавишта» находится в критическом положении – 18-е место и 24 очка. Команда в опасной зоне, и любой потерянный балл может стоить прописки в Примейре. Однако в последних пяти турах «пантеры» проявили характер, обыграв «АВС» и «Фаренсе» на выезде. При этом «Боавишта» пропустила 9 мячей и забила всего 4.
Лучшим бомбардиром остаeтся Мигел Рейзинью с 5 мячами, но поддержка атаки со стороны полузащиты остаeтся слабым местом. Команда нестабильна, но в гостях в последних турах выступает даже успешнее, чем дома – 3 победы в 5 выездных матчах.
Факты о командах:
«Арука»
- Не может выиграть в 3 последних матчах
- В последних 5 играх: 4 забитых, 5 пропущенных
- Побеждает в 5 последних матчах против «Боавишты»
«Боавишта»
- Побеждает в 3 последних выездных матчах
- Пропускает в 3 последних матчах
- 9 пропущенных мячей за последние 5 туров
Прогноз на матч «Арука» – «Боавишта»
«Арука» играет прагматично и результативно на фоне нестабильной обороны «Боавишты». Учитывая важность матча для гостей, те пойдут в атаку, но могут допустить ошибки, которыми хозяева воспользуются. В то же время «Боавишта» опасна в контратаке и способна отличиться. Игра обещает быть упорной, но с небольшим преимуществом «Аруки».
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аруки».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Аруки» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Победа «Аруки» – коэффициент 2.35