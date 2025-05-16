17 мая на стадионе «Мунисипал де Арука» состоится важный матч заключительного тура чемпионата Португалии, где сразятся «Арука» и «Боавишта». Обе команды решают свои задачи на финише сезона, и результат этой встречи может повлиять на распределение мест в нижней части таблицы.

«Арука»

«Арука» занимает 12-е место с 35 очками и уже фактически обезопасила себя от вылета. В последних пяти турах команда набрала приемлемую форму: одна победа, две ничьи и два поражения. Забито 4 мяча, пропущено 5. Коллектив сдержанно играет в атаке, но часто использует фланги и контратакующую модель.

Проблемой остаeтся слабая реализация моментов, в частности у главного бомбардира команды – Джейсона, на счету которого 6 голов в 33 матчах. Несмотря на это, «Арука» уверенно смотрится дома, а в личных матчах с «Боавиштой» выиграла 5 раз подряд, что психологически может сыграть в еe пользу.

«Боавишта»

«Боавишта» находится в критическом положении – 18-е место и 24 очка. Команда в опасной зоне, и любой потерянный балл может стоить прописки в Примейре. Однако в последних пяти турах «пантеры» проявили характер, обыграв «АВС» и «Фаренсе» на выезде. При этом «Боавишта» пропустила 9 мячей и забила всего 4.

Лучшим бомбардиром остаeтся Мигел Рейзинью с 5 мячами, но поддержка атаки со стороны полузащиты остаeтся слабым местом. Команда нестабильна, но в гостях в последних турах выступает даже успешнее, чем дома – 3 победы в 5 выездных матчах.

Факты о командах:

«Арука»

Не может выиграть в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 4 забитых, 5 пропущенных

Побеждает в 5 последних матчах против «Боавишты»

«Боавишта»

Побеждает в 3 последних выездных матчах

Пропускает в 3 последних матчах

9 пропущенных мячей за последние 5 туров

Личные встречи 38% (5) 23% (3) 38% (5) 17 Забитых мячей 15 1.31 В среднем за матч 1.15 4:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Португалия. Примейра, 17 тур Боавишта 1 : 3 Арука Португалия. Примейра, 29 тур Арука 2 : 1 Боавишта Португалия. Примейра, 12 тур Боавишта 0 : 4 Арука Португалия. Примейра, 23 тур Боавишта 0 : 0 Арука Португалия. Примейра, 6 тур Арука 1 : 2 Боавишта Португалия. Примейра, 29 тур Боавишта 1 : 0 Арука Португалия. Примейра, 12 тур Арука 2 : 1 Боавишта Португалия. Примейра, 18 тур Арука 1 : 2 Боавишта Португалия. Примейра, 1 тур Боавишта 2 : 0 Арука Португалия. Примейра, 29 тур Боавишта 0 : 0 Арука Португалия. Примейра, 12 тур Арука 3 : 2 Боавишта Португалия. Примейра, 32 тур Арука 0 : 0 Боавишта Португалия. Примейра, 15 тур Боавишта 3 : 1 Арука

Прогноз на матч «Арука» – «Боавишта»

«Арука» играет прагматично и результативно на фоне нестабильной обороны «Боавишты». Учитывая важность матча для гостей, те пойдут в атаку, но могут допустить ошибки, которыми хозяева воспользуются. В то же время «Боавишта» опасна в контратаке и способна отличиться. Игра обещает быть упорной, но с небольшим преимуществом «Аруки».

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аруки».

Рекомендованные ставки: