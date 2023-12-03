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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Арука
Боавишта - Арука: обзор матча 03 декабря 2023
Боавишта
03.12.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 4
Завершен
Арука
2'
Кристо
23'
Кристо
39'
Р. Мухика
72'
Джейсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Арука
Вторая желтая
Т. Мораиш
90'
+4
Желтая карточка
B.
81'
78'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Д. Симао
72'
ГОЛ! 0:4!
Джейсон
Пас отдал
А. Букия
70'
Желтая карточка
А. Трецца
Желтая карточка
Т. Мораиш
66'
Замена
Ж. Силва
️️️️
С. Перес
61'
59'
Замена
А. Букия
️️️️
М. Силла
55'
Желтая карточка
М. Силла
Замена
J. De Santis
️️️️
Б. Лоуреншу
53'
51'
Замена
А. Трецца
️️️️
Кристо
49'
Вторая желтая
Б. Милованов
Замена
Ибрахима
️️️️
М. Тавареш
46'
Желтая карточка
С. Перес
45'
+1
42'
Желтая карточка
Б. Милованов
39'
ГОЛ! 0:3!
Р. Мухика
23'
ГОЛ! 0:2!
Кристо
Пас отдал
М. Силла
2'
ГОЛ! 0:1!
Кристо
Желтая карточка
Б. Оньемаечи
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
8
Давид Симао
(К)
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
79
Педру Малхейру
ПЗ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
23
Machado
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
43
Витиньо
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
3-2-2-3
13
Гонсалвеш
20
Феррейра
70
Оньемаечи
15
Авазим
24
Перес
42
Макута
17
Лоуреншу
21
Мораиш
7
Агра
9
Боженик
59
Тавареш
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
19
Милованов
3
Монтеро
44
Галович
28
Эшгайю
8
Куасси
8
Симао
23
Джейсон
2
Силла
17
Кристо
19
Мухика
59
Тавареш
8
Ибрахима
8
Ибрахима
59
Тавареш
24
Перес
26
Силва
26
Силва
24
Перес
17
Лоуреншу
9
9
17
Лоуреншу
8
Симао
14
Бускетс
14
Бускетс
8
Симао
2
Силла
30
Букия
30
Букия
2
Силла
17
Кристо
19
Трецца
19
Трецца
17
Кристо
Остались в запасе
Боавишта
Арука
76
Tome Sousa
ВР
79
Педру Малхейру
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
23
Machado
ЦП
11
Маса
АП
Главный тренер
Эрвин Санчес
12
Тиаго Силва
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
89
Педру Сантуш
ЦП
43
Витиньо
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
79
Педру Малхейру
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
80
Berna
ЦП
23
Machado
ЦП
11
Маса
АП
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
89
Педру Сантуш
ЦП
43
Витиньо
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Боавишта - Арука
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш
(Оэйраш)
Стадион:
Estadio do Bessa XXI, Porto
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