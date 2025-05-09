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Прогноз на точный счет матча «Жил Висенте» – «Арука»: Примейра, 10 мая 2025

09 мая 2025 13:00
Жил Висенте - Арука
10 мая 2025, суббота 22:30 | Португалия. Примейра, 33 тур
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5.8
Точный счет 1:1
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10 мая на стадионе «Сидаде-де-Барселуш» состоится важный матч 33-го тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и «Арукой». Обе команды борются за место в середине таблицы и стремятся обезопасить себя от зоны вылета. Матч обещает быть напряженным: соперники находятся всего в двух очках друг от друга, и любая ошибка может стоить дорого.

«Жил Висенте»

Коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице с 32 очками после 32 туров. Команда демонстрирует скромные результаты, но набрала форму в последних играх: 2 победы и 3 поражения за 5 последних матчей. В этих встречах «Жил Висенте» забил 5 голов и пропустил 4, что говорит о сбалансированной игре. Лучший снайпер клуба – Феликс Коррейя с 10 мячами. Важно отметить, что команда забивает в 3 матчах подряд, что добавляет уверенности атаке накануне важной игры.

«Арука»

«Арука» располагается на 12-й позиции с 34 очками и демонстрирует стабильную, но не слишком яркую игру. Команда забила 4 гола и пропустила 6 в последних 5 матчах, одержав всего одну победу за этот период. Лучший бомбардир – Джейсон, у него 6 голов за сезон. Несмотря на проблемы в атаке, «Арука» остается неудобным соперником: команда не проигрывает «Жил Висенте» уже 16 матчей подряд, что добавляет интриги в предстоящий поединок.

Факты о командах:

«Жил Висенте»

  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Играет вничью в 4 последних очных встречах дома против «Аруки»

«Арука»

  • Не проигрывает в 16 последних матчах против «Жил Висенте»
  • Забивает в 16 последних матчах против этого соперника
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
0% (0)
50% (6)
50% (6)
9
Забитых мячей
20
0.75
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
1 : 1
10.05.2025
Арука
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
1 : 1
27.12.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 2
26.04.2024
Арука
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
3 : 0
16.12.2023
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.02.2023
Арука
Португалия. Примейра, 2 тур
Арука
1 : 0
15.08.2022
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
2 : 1
02.04.2022
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
05.11.2021
Арука
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
3 : 1
22.03.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
1 : 1
02.11.2014
Арука
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Арука
1 : 0
04.05.2014
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 14 тур
Жил Висенте
0 : 3
22.12.2013
Арука
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Прогноз на матч «Жил Висенте» – «Арука»

Команды подходят к матчу в примерно равной форме и с сопоставимыми результатами. «Жил Висенте» чуть лучше действует в обороне и будет стараться воспользоваться поддержкой домашних трибун, однако «Арука» традиционно неудобный оппонент и почти всегда находит способ забить. Сценарий матча подсказывает, что борьба будет упорной и с небольшим количеством голов. Вероятен сценарий с обменом результативными атаками и ничейным исходом.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

5.8
Точный счет 1:1
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Автор: Мещеряков Денис
Португалия. Примейра Арука Жил Висенте
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