10 мая на стадионе «Сидаде-де-Барселуш» состоится важный матч 33-го тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и «Арукой». Обе команды борются за место в середине таблицы и стремятся обезопасить себя от зоны вылета. Матч обещает быть напряженным: соперники находятся всего в двух очках друг от друга, и любая ошибка может стоить дорого.
«Жил Висенте»
Коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице с 32 очками после 32 туров. Команда демонстрирует скромные результаты, но набрала форму в последних играх: 2 победы и 3 поражения за 5 последних матчей. В этих встречах «Жил Висенте» забил 5 голов и пропустил 4, что говорит о сбалансированной игре. Лучший снайпер клуба – Феликс Коррейя с 10 мячами. Важно отметить, что команда забивает в 3 матчах подряд, что добавляет уверенности атаке накануне важной игры.
«Арука»
«Арука» располагается на 12-й позиции с 34 очками и демонстрирует стабильную, но не слишком яркую игру. Команда забила 4 гола и пропустила 6 в последних 5 матчах, одержав всего одну победу за этот период. Лучший бомбардир – Джейсон, у него 6 голов за сезон. Несмотря на проблемы в атаке, «Арука» остается неудобным соперником: команда не проигрывает «Жил Висенте» уже 16 матчей подряд, что добавляет интриги в предстоящий поединок.
Факты о командах:
«Жил Висенте»
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Играет вничью в 4 последних очных встречах дома против «Аруки»
«Арука»
- Не проигрывает в 16 последних матчах против «Жил Висенте»
- Забивает в 16 последних матчах против этого соперника
- Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Жил Висенте» – «Арука»
Команды подходят к матчу в примерно равной форме и с сопоставимыми результатами. «Жил Висенте» чуть лучше действует в обороне и будет стараться воспользоваться поддержкой домашних трибун, однако «Арука» традиционно неудобный оппонент и почти всегда находит способ забить. Сценарий матча подсказывает, что борьба будет упорной и с небольшим количеством голов. Вероятен сценарий с обменом результативными атаками и ничейным исходом.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 5.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75