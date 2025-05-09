10 мая на стадионе «Сидаде-де-Барселуш» состоится важный матч 33-го тура чемпионата Португалии между «Жил Висенте» и «Арукой». Обе команды борются за место в середине таблицы и стремятся обезопасить себя от зоны вылета. Матч обещает быть напряженным: соперники находятся всего в двух очках друг от друга, и любая ошибка может стоить дорого.

«Жил Висенте»

Коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице с 32 очками после 32 туров. Команда демонстрирует скромные результаты, но набрала форму в последних играх: 2 победы и 3 поражения за 5 последних матчей. В этих встречах «Жил Висенте» забил 5 голов и пропустил 4, что говорит о сбалансированной игре. Лучший снайпер клуба – Феликс Коррейя с 10 мячами. Важно отметить, что команда забивает в 3 матчах подряд, что добавляет уверенности атаке накануне важной игры.

«Арука»

«Арука» располагается на 12-й позиции с 34 очками и демонстрирует стабильную, но не слишком яркую игру. Команда забила 4 гола и пропустила 6 в последних 5 матчах, одержав всего одну победу за этот период. Лучший бомбардир – Джейсон, у него 6 голов за сезон. Несмотря на проблемы в атаке, «Арука» остается неудобным соперником: команда не проигрывает «Жил Висенте» уже 16 матчей подряд, что добавляет интриги в предстоящий поединок.

Факты о командах:

«Жил Висенте»

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Играет вничью в 4 последних очных встречах дома против «Аруки»

Не проигрывает в 16 последних матчах против «Жил Висенте»

Забивает в 16 последних матчах против этого соперника

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 0% (0) 50% (6) 50% (6) 9 Забитых мячей 20 0.75 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 33 тур Жил Висенте 1 : 1 Арука Португалия. Примейра, 16 тур Арука 1 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 31 тур Жил Висенте 2 : 2 Арука Португалия. Примейра, 14 тур Арука 3 : 0 Жил Висенте Португалия. Примейра, 19 тур Жил Висенте 1 : 1 Арука Португалия. Примейра, 2 тур Арука 1 : 0 Жил Висенте Португалия. Примейра, 28 тур Арука 2 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 11 тур Жил Висенте 1 : 1 Арука Португалия. Примейра, 26 тур Арука 3 : 1 Жил Висенте Португалия. Примейра, 9 тур Жил Висенте 1 : 1 Арука Португалия. Высшая лига, 29 тур Арука 1 : 0 Жил Висенте Португалия. Высшая лига, 14 тур Жил Висенте 0 : 3 Арука

Прогноз на матч «Жил Висенте» – «Арука»

Команды подходят к матчу в примерно равной форме и с сопоставимыми результатами. «Жил Висенте» чуть лучше действует в обороне и будет стараться воспользоваться поддержкой домашних трибун, однако «Арука» традиционно неудобный оппонент и почти всегда находит способ забить. Сценарий матча подсказывает, что борьба будет упорной и с небольшим количеством голов. Вероятен сценарий с обменом результативными атаками и ничейным исходом.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: