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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Жил Висенте
Арука - Жил Висенте: обзор матча 16 декабря 2023
Арука
16.12.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 14 тур
3 : 0
Завершен
Жил Висенте
45+1'
Р. Мухика
61'
Р. Мухика
78'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Жил Висенте
Замена
А. Букия
️️️️
Д. Симао
88'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
85'
Замена
M. Puche
️️️️
Джейсон
84'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
84'
84'
Замена
Р. Батурина
️️️️
Л. Бута
ГОЛ! 3:0!
Р. Мухика
Пас отдал
Т. Эшгайю
78'
70'
Замена
Марлон
️️️️
M. Lopes
70'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
П. Тиба
70'
Замена
T. Touré
️️️️
Мурило
Замена
П. Сантуш
️️️️
Кристо
70'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мухика
Пас отдал
Н. Галович
61'
Замена
А. Трецца
️️️️
Витиньо
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухика
Пас отдал
Кристо
45'
+1
40'
Пенальти не реализован!
П. Тиба
Желтая карточка
Р. Мухика
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
8
Давид Симао
(К)
ЦП
43
Витиньо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
16
Мартим Нету
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
17
Яв Мозес
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
4-3-1-2
12
де Арруабаррена
26
Веверсон
44
Галович
3
Монтеро
28
Эшгайю
8
Куасси
8
Симао
43
Витиньо
23
Джейсон
19
Мухика
17
Кристо
4-2-1-3
42
Эндрю
4
26
Фернандеш
55
Перейра
25
Бута
16
Нету
25
Педру Тиба
8
Домингес
9
Алипур
77
Мурило
20
Коррея
17
Кристо
89
Сантуш
89
Сантуш
17
Кристо
8
Симао
30
Букия
30
Букия
8
Симао
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
43
Витиньо
19
Трецца
19
Трецца
43
Витиньо
23
Джейсон
11
11
23
Джейсон
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
19
Фуджимото
25
Педру Тиба
4
11
Марлон
11
Марлон
4
25
Бута
9
Батурина
9
Батурина
25
Бута
77
Мурило
7
7
77
Мурило
Остались в запасе
Арука
Жил Висенте
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Арука - Жил Висенте
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
4
Офсайды
2
6
Количество передач
239
179
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.27
0.9
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Oliveira, Portugal
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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