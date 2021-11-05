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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Арука
Жил Висенте - Арука: обзор матча 05 ноября 2021
Жил Висенте
05.11.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 1
Завершен
Арука
47'
Ф. Наварро
16'
Арсениу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Арука
90'
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Букия
83'
Вторая желтая
А. Силва
Замена
E. Hackman
️️️️
З. Карлуш
83'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Педринью
83'
82'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Куарежма
82'
Замена
О. Альтман
️️️️
Л. Силва
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
80'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
A. Leautey
80'
77'
Желтая карточка
Э. Куасси
72'
Замена
Э. Вальдеррама
️️️️
П. Морейра
Желтая карточка
T.
70'
66'
Желтая карточка
П. Морейра
ГОЛ! 1:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
З. Карлуш
47'
35'
Желтая карточка
А. Силва
21'
Желтая карточка
Куарежма
16'
ГОЛ! 0:1!
Арсениу
Пас отдал
П. Морейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
31
Talocha
ЦФ
19
Каня Фуджимото
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Арука
1
Виктор Брага
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
8
Арсениу
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
3-2-5
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
26
Фернандеш
3
Кунья
8
Педринью
6
Карвальо
19
Фуджимото
16
Лино
9
Наварро
50
31
3-3-4
1
Брага
13
Бассо
72
6
Куарежма
8
Арсениу
21
Силва
20
Педру Морейра
23
17
Силва
30
Букия
8
Куасси
2
Зе Карлуш
6
6
2
Зе Карлуш
8
Педринью
8
Абурджания
8
Абурджания
8
Педринью
50
20
Ауашерия
20
Ауашерия
50
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
21
Силва
51
Альтман
51
Альтман
21
Силва
6
Куарежма
28
Эшгайю
28
Эшгайю
6
Куарежма
20
Педру Морейра
8
Вальдеррама
8
Вальдеррама
20
Педру Морейра
30
Букия
20
Араужо
20
Араужо
30
Букия
Остались в запасе
Жил Висенте
Арука
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Брайан Араухо
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Остались в запасе
30
Norbert Haymamba
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
60
Марку Соареш
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Жил Висенте - Арука
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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