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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Жил Висенте
Арука - Жил Висенте: обзор матча 02 апреля 2022
Арука
02.04.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 28 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
55'
А. Силва
59'
А. Силва
90+2'
Л. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Жил Висенте
Замена
М. Соареш
️️️️
Л. Силва
90'
+7
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Кунья
90'
Вторая желтая
Г. Абурджания
89'
Желтая карточка
Г. Абурджания
84'
Желтая карточка
Б. Ауашерия
82'
Желтая карточка
Л. Кунья
74'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
З. Карлуш
Замена
Б. Маркес
️️️️
А. Силва
73'
Замена
A. Ba
️️️️
Пите
73'
68'
Замена
М. Буэно
️️️️
Педринью
68'
Замена
Б. Анне
️️️️
A. Leautey
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
66'
62'
Замена
Э. Сантана
️️️️
T.
62'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Арсениу
55'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
А. Букия
46'
Красная карточка
Д. Симао
45'
Желтая карточка
Куарежма
34'
Желтая карточка
А. Букия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
1
Виктор Брага
ВР
72
Thales
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
20
Пите
ЛП
21
Леандру Силва
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Арсениу
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
8
Давид Симао
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Педринью
АП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Арука
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
60
Марку Соареш
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
11
Антони
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
93
Элдер Сантана
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
4-3-1-2
1
Брага
72
13
Бассо
6
Куарежма
44
Галович
20
Пите
30
Букия
21
Силва
8
Арсениу
8
Симао
17
Силва
3-1-3-3
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
8
Педринью
19
Фуджимото
16
Лино
50
31
9
Наварро
30
Букия
28
Эшгайю
28
Эшгайю
30
Букия
21
Силва
60
Соареш
60
Соареш
21
Силва
20
Пите
23
23
20
Пите
17
Силва
9
Маркес
9
Маркес
17
Силва
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
2
Зе Карлуш
20
Ауашерия
20
Ауашерия
2
Зе Карлуш
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
31
93
Сантана
93
Сантана
31
8
Педринью
8
Буэно
8
Буэно
8
Педринью
50
11
Анне
11
Анне
50
Остались в запасе
Арука
Жил Висенте
10
Алан Руис
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
10
Алан Руис
ЦП
98
Одай Даббаг
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
10
Wellington Nem
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
42
Эндрю
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Арука - Жил Висенте
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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