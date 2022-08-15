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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Жил Висенте
Арука - Жил Висенте: обзор матча 15 августа 2022
Арука
15.08.2022, понедельник, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
1'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Жил Висенте
Желтая карточка
Витиньо
90'
+1
Замена
Витиньо
️️️️
А. Букия
84'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Руис
84'
81'
Желтая карточка
Карраша
78'
Замена
Б. Анне
️️️️
Э. Гомеш
Желтая карточка
И. де Арруабаррена
73'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Р. Мухика
67'
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
67'
Желтая карточка
А. Руис
52'
Замена
Я. Мозес
️️️️
И. Соро
52'
46'
Замена
А. Алипур
️️️️
П. Тиба
46'
Замена
М. Буэно
️️️️
Х. Боселли
Желтая карточка
И. Соро
44'
38'
Желтая карточка
Л. Кунья
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухика
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Арсениу
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Арука
17
Яв Мозес
ЦП
43
Витиньо
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
11
Антони
ЦФ
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
1
Жоау Валиду
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
Жил Висенте
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
2-1-4-1-2
12
де Арруабаррена
3
Опоку
13
Бассо
14
Бускетс
28
Эшгайю
10
Руис
19
Соро
30
Букия
8
Арсениу
19
Милованов
19
Мухика
4-1-1-2-1
3
Кунья
26
Фернандеш
17
Вейга
55
Гомеш
6
Карвальо
25
Педру Тиба
21
Боселли
19
Фуджимото
42
Эндрю
19
Соро
17
Мозес
17
Мозес
19
Соро
30
Букия
43
Витиньо
43
Витиньо
30
Букия
10
Руис
2
Силла
2
Силла
10
Руис
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
19
Мухика
9
Маркес
9
Маркес
19
Мухика
Вильодрес
17
17
Вильодрес
21
Боселли
8
Буэно
8
Буэно
21
Боселли
55
Гомеш
11
Анне
11
Анне
55
Гомеш
25
Педру Тиба
9
Алипур
9
Алипур
25
Педру Тиба
Остались в запасе
Арука
Жил Висенте
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
1
Жоау Валиду
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Эмилиюс Зубас
ЦФ
1
Жоау Валиду
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
Остались в запасе
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Арука - Жил Висенте
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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