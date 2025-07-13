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Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»

Вчера, 17:00

«Шинник» заключил контракт на 1 год с 30-летним российским защитником Виталием Лысцовым. Во второй части прошлого сезона он выступал в чемпионате Португалии за «Боавишту». Клуб из Порту занял последнее 18-е место и вылетел из Примейра-лиги.

Источник: телеграм-канал ФК «Шинник» Ярославль
Россия. PARI Первая лига Португалия. Примейра Трансферы Боавишта Шинник Лысцов Виталий
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