Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»

«Шинник» заключил контракт на 1 год с 30-летним российским защитником Виталием Лысцовым. Во второй части прошлого сезона он выступал в чемпионате Португалии за «Боавишту». Клуб из Порту занял последнее 18-е место и вылетел из Примейра-лиги.

Лысцов присоединился к «Боавиште» 12 февраля и провел за нее 8 матчей, забив 1 гол.

Ранее он играл в РПЛ за «Крылья Советов», «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».

«Шинник» в прошлом сезоне занял 14-е место в Первой лиге.