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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Боавишта
Арука - Боавишта: обзор матча 27 ноября 2021
Арука
27.11.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 1
Завершен
Боавишта
11'
О. Даббаг
90+1'
Антони
54'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арука - Боавишта
ГОЛ! 2:1!
Антони
Пас отдал
О. Даббаг
90'
+1
89'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Г. Сауэр
89'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Я. Амаш
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Букия
87'
Замена
Э. Вальдеррама
️️️️
П. Морейра
87'
79'
Замена
T. Reymão
️️️️
И. Вукотич
Замена
Антони
️️️️
Арсениу
78'
76'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
К. Горре
71'
Желтая карточка
Г. Макута
Желтая карточка
Г. Кампи
69'
Замена
Пите
️️️️
Л. Силва
68'
Желтая карточка
А. Букия
67'
54'
ГОЛ! 1:1!
П. Муса
Пас отдал
Я. Амаш
Желтая карточка
О. Даббаг
49'
36'
Желтая карточка
И. Вукотич
28'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
ГОЛ! 1:0!
О. Даббаг
Пас отдал
Арсениу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
30
Norbert Haymamba
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
8
Арсениу
ЦП
21
Леандру Силва
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
30
Андре Букия
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
7
Густаво Сауэр
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
25
Янис Амаш
ЦФ
23
Натан
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
12
Джексон Поросо
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Арука
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Пите
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
11
Антони
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
4-3-3
30
13
Бассо
6
Куарежма
72
37
Кампи
20
Педру Морейра
8
Арсениу
21
Силва
30
Букия
98
Даббаг
8
Куасси
1-2-5
1
Бейранванд
8
Вукотич
7
Сауэр
42
Макута
23
Натан
12
Поросо
11
Горре
9
Муса
10
Нжийе
21
Силва
20
Пите
20
Пите
21
Силва
20
Педру Морейра
8
Вальдеррама
8
Вальдеррама
20
Педру Морейра
8
Арсениу
11
Антони
11
Антони
8
Арсениу
30
Букия
20
Араужо
20
Араужо
30
Букия
25
Амаш
20
Феррейра
20
Феррейра
25
Амаш
8
Вукотич
24
24
8
Вукотич
7
Сауэр
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Сауэр
11
Горре
21
Мораиш
21
Мораиш
11
Горре
Остались в запасе
Арука
Боавишта
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
1
Рафаэль Бракали
ВР
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Виктор Брага
ВР
3
Bruno Prado
ЦЗ
51
Омри Альтман
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Арука - Боавишта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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