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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Арука
Боавишта - Арука: обзор матча 03 марта 2023
Боавишта
03.03.2023, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 23 тур
0 : 0
Завершен
Арука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Арука
90'
+4
Замена
P. Moreira
️️️️
А. Руис
89'
Желтая карточка
Н. Галович
87'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Р. Мухика
Замена
Л. Сантуш
️️️️
С. Агра
85'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
85'
73'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Антони
Замена
М. Тавареш
️️️️
К. Горре
73'
72'
Замена
Арсениу
️️️️
Д. Симао
67'
Желтая карточка
Б. Милованов
Желтая карточка
С. Агра
63'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
Ибрахима
59'
58'
Желтая карточка
А. Руис
56'
Желтая карточка
Т. Эшгайю
46'
Замена
Т. Эшгайю
️️️️
Веверсон
Желтая карточка
Г. Макута
41'
40'
Желтая карточка
Веверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
11
Антони
ЛВ
10
Алан Руис
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Боавишта
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
11
Маса
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
20
Pedro Moreira
ЦП
8
Арсениу
ПВ
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Бракали
7
Мангаш
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
23
Сассо
8
Ибрахима
24
Перес
42
Макута
10
Нжийе
11
Горре
7
Агра
4-3-2-1
12
де Арруабаррена
19
Милованов
13
Бассо
44
Галович
26
Веверсон
10
Руис
19
Соро
8
Симао
2
Силла
11
Антони
19
Мухика
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
8
Ибрахима
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
8
Ибрахима
7
Агра
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Агра
11
Горре
59
Тавареш
59
Тавареш
11
Горре
26
Веверсон
28
Эшгайю
28
Эшгайю
26
Веверсон
10
Руис
20
20
10
Руис
11
Антони
7
Лаваль
7
Лаваль
11
Антони
8
Симао
8
Арсениу
8
Арсениу
8
Симао
19
Мухика
9
Маркес
9
Маркес
19
Мухика
Остались в запасе
Боавишта
Арука
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
11
Маса
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
11
Маса
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Боавишта - Арука
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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