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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Порту
Боавишта - Порту: обзор матча 26 сентября 2020
Боавишта
26.09.2020, суббота, 23:00
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 5
Завершен
Порту
47'
Х. Корона
59'
С. Оливейра
67'
М. Марега
72'
М. Марега
90+2'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боавишта - Порту
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
Л. Диас
Пас отдал
В. Манафа
86'
Замена
Р. Бару
️️️️
С. Оливейра
86'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Х. Корона
Замена
М. Рейзинью
️️️️
Н. Сантуш
85'
78'
Замена
З. Сануси
️️️️
А. Теллес
78'
Замена
М. Тареми
️️️️
Отавио
72'
ГОЛ! 0:4!
М. Марега
Пас отдал
Х. Корона
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
71'
67'
ГОЛ! 0:3!
М. Марега
Пас отдал
С. Оливейра
59'
ГОЛ! 0:2!
С. Оливейра
Замена
А. Элис
️️️️
J. Benguche
59'
57'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Урибе
47'
ГОЛ! 0:1!
Х. Корона
Пас отдал
Отавио
Желтая карточка
Н. Сантуш
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
6
Jesús Gómez
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
3-1-4-2
1
Жардим
23
Рами
4
Каннон
7
Мангаш
6
Хави Гарсия
27
Паула
7
Сауэр
10
Сантуш
7
Гомес
6
9
4-2-1-3
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
99
Мбемба
13
Теллес
8
Урибе
2
Перейра
27
Оливейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
9
17
Элис
17
Элис
9
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
10
Сантуш
7
Рейзинью
7
Рейзинью
10
Сантуш
17
Корона
20
Виейра
20
Виейра
17
Корона
8
Урибе
14
Диас
14
Диас
8
Урибе
13
Теллес
12
Сануси
12
Сануси
13
Теллес
27
Оливейра
28
Бару
28
Бару
27
Оливейра
25
Отавио
9
Тареми
9
Тареми
25
Отавио
Остались в запасе
Боавишта
Порту
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Остались в запасе
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Боавишта - Порту
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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