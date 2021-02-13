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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Боавишта
Порту - Боавишта: обзор матча 13 февраля 2021
Порту
13.02.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 19 тур
2 : 2
Завершен
Боавишта
54'
М. Тареми
82'
С. Оливейра (П)
45+1'
А. Элис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Боавишта
90'
+7
Желтая карточка
А. Рами
90'
+7
Желтая карточка
С. Перес
Желтая карточка
Эванилсон
90'
+4
85'
Желтая карточка
Л. Жардим
Пенальти не реализован!
С. Оливейра
85'
84'
Замена
С. Перес
️️️️
П. Паула
83'
Замена
Я. Амаш
️️️️
А. Гомес
83'
Замена
J. Benguche
️️️️
А. Элис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Оливейра
82'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Марега
71'
61'
Замена
J. Gómez
️️️️
А. Рами
58'
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
ГОЛ! 1:1!
М. Тареми
54'
Замена
М. Груйич
️️️️
Ф. Виейра
46'
Замена
Отавио
️️️️
Ж. Мариу
46'
Замена
З. Сануси
️️️️
Д. Лейте
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Элис
Пас отдал
Р. Мангаш
Желтая карточка
Ж. Мариу
29'
18'
Желтая карточка
П. Паула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
7
Густаво Сауэр
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Маркесин
3
Пепе
2
Лейте
5
Сарр
17
Мариу
13
Манафа
27
Оливейра
20
Виейра
17
Корона
91
Марега
9
Тареми
3-2-4-1
1
Жардим
12
Поросо
4
Каннон
7
Мангаш
42
Кастро
23
Рами
10
Сантуш
27
Паула
7
Гомес
7
Сауэр
17
Элис
2
Лейте
12
Сануси
12
Сануси
2
Лейте
20
Виейра
8
Груйич
8
Груйич
20
Виейра
17
Мариу
25
Отавио
25
Отавио
17
Мариу
91
Марега
9
Эванилсон
9
Эванилсон
91
Марега
23
Рами
6
6
23
Рами
7
Гомес
25
Амаш
25
Амаш
7
Гомес
27
Паула
24
Перес
24
Перес
27
Паула
17
Элис
9
9
17
Элис
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
Остались в запасе
Порту
Боавишта
7
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
23
Натан
ПЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
99
Диогу Кошта
ВР
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
23
Натан
ПЗ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Порту - Боавишта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
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