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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Боавишта
Порту - Боавишта: обзор матча 30 апреля 2023
Порту
30.04.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Боавишта
59'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Боавишта
90'
+4
Желтая карточка
К. Горре
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Тареми
89'
Желтая карточка
М. Урибе
84'
83'
Замена
П. Малхейру
️️️️
Р. Каннон
83'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Г. Макута
74'
Замена
Р. Боженик
️️️️
С. Перес
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Т. Мартинес
70'
Красная карточка
И. Маркано
67'
63'
Замена
К. Горре
️️️️
С. Агра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тареми
59'
Замена
А. Франку
️️️️
Эванилсон
46'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
С. Эустакиу
46'
Замена
Галено
️️️️
В. Манафа
46'
43'
Желтая карточка
Ю. Нжийе
Желтая карточка
М. Тареми
42'
25'
Желтая карточка
Г. Макута
20'
Желтая карточка
С. Агра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
8
Ибрахима
ОП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
5
Маркано
13
Манафа
46
Эустакиу
8
Урибе
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
3-2-2-2-1
1
Бракали
23
Сассо
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
4
Каннон
7
Мангаш
42
Макута
24
Перес
17
Лоуреншу
10
Нжийе
7
Агра
Мартинес
15
Кардосо
15
Кардосо
Мартинес
9
Тареми
8
Груйич
8
Груйич
9
Тареми
9
Эванилсон
10
Франку
10
Франку
9
Эванилсон
13
Манафа
13
Галено
13
Галено
13
Манафа
46
Эустакиу
11
Мартинес
11
Мартинес
46
Эустакиу
4
Каннон
79
Малхейру
79
Малхейру
4
Каннон
42
Макута
26
Силва
26
Силва
42
Макута
24
Перес
9
Боженик
9
Боженик
24
Перес
7
Агра
11
Горре
11
Горре
7
Агра
Остались в запасе
Порту
Боавишта
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Порту - Боавишта
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
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