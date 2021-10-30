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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Боавишта
Порту - Боавишта: обзор матча 30 октября 2021
Порту
30.10.2021, суббота, 19:00
Португалия. Примейра, 10 тур
4 : 1
Завершен
Боавишта
21'
Л. Диас
41'
Эванилсон
47'
Эванилсон
90+6'
Д. Намасо
30'
Я. Амаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Боавишта
ГОЛ! 4:1!
Д. Намасо
Пас отдал
Л. Диас
90'
+6
Желтая карточка
И. Маркано
90'
85'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Витинья
83'
Замена
Д. Намасо
️️️️
Эванилсон
83'
82'
Желтая карточка
С. Перес
71'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
К. Горре
71'
Замена
Т. Мораиш
️️️️
П. Муса
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Тареми
71'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
71'
Желтая карточка
М. Тареми
62'
Желтая карточка
Отавио
61'
Желтая карточка
Пепе
60'
57'
Желтая карточка
К. Горре
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Урибе
55'
ГОЛ! 3:1!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
47'
46'
Замена
С. Перес
️️️️
T. Reymão
ГОЛ! 2:1!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
41'
38'
Желтая карточка
Г. Сауэр
30'
ГОЛ! 1:1!
Я. Амаш
Пас отдал
Г. Макута
24'
Желтая карточка
П. Муса
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
Ж. Мариу
21'
17'
Замена
П. Малхейру
️️️️
Р. Каннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
25
Янис Амаш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
23
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
8
Илия Вукотич
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
12
Сануси
3
Пепе
5
Маркано
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
14
Диас
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
2-1-3-4
1
Бейранванд
26
Абаскаль
4
Каннон
6
Хави Гарсия
24
42
Макута
7
Сауэр
23
Натан
9
Муса
11
Горре
25
Амаш
9
Тареми
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Тареми
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
8
Урибе
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Урибе
17
Витинья
20
Виейра
20
Виейра
17
Витинья
9
Эванилсон
3
Намасо
3
Намасо
9
Эванилсон
24
24
Перес
24
Перес
24
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
4
Каннон
79
Малхейру
79
Малхейру
4
Каннон
11
Горре
10
Нжийе
10
Нжийе
11
Горре
9
Муса
21
Мораиш
21
Мораиш
9
Муса
Остались в запасе
Порту
Боавишта
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
13
Guito
ЦЗ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Порту - Боавишта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
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