Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Боавишта
Порту - Боавишта: обзор матча 23 июня 2020
Порту
23.06.2020, вторник, 23:15
Португалия. Примейра, 28 тур
4 : 0
Завершен
Боавишта
53'
М. Марега
60'
А. Теллес (П)
70'
С. Оливейра (П)
84'
М. Марега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Боавишта
86'
Замена
M.
️️️️
П. Паула
ГОЛ! 4:0!
М. Марега
84'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Х. Корона
80'
Замена
Д. Перейра
️️️️
С. Оливейра
73'
73'
Замена
Я. Ака
️️️️
Г. Дуланто
Замена
Ф. Силва
️️️️
Тикиньо
72'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Оливейра
70'
66'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Марлон
66'
Замена
N. Stojiljkovic
️️️️
Ю. Нжийе
66'
Замена
️️️️
A. Bueno
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Теллес
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Марега
Пас отдал
Х. Корона
53'
Замена
️️️️
Л. Диас
46'
Желтая карточка
С. Оливейра
34'
Желтая карточка
Отавио
22'
3'
Желтая карточка
П. Паула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
19
Tomás Esteves
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
23
Элтон Лейте
ВР
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
22
Ricardo Costa
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
0
Idris
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
14
Alberto Bueno
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
9
Mateus
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
3-2-3-2
1
Маркесин
13
Теллес
99
Мбемба
3
Пепе
19
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
17
Корона
4-4-2
23
Лейте
22
23
Марлон
4
Фабиано
55
Дуланто
27
Паула
0
7
Сауэр
27
Карраша
10
Нжийе
14
17
Корона
20
Виейра
20
Виейра
17
Корона
27
Оливейра
2
Перейра
2
Перейра
27
Оливейра
9
Тикиньо
21
Силва
21
Силва
9
Тикиньо
55
Дуланто
79
Ака
79
Ака
55
Дуланто
27
Паула
9
9
27
Паула
10
Нжийе
19
19
10
Нжийе
23
Марлон
19
Тавареш
19
Тавареш
23
Марлон
Остались в запасе
Порту
Боавишта
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
77
Vítor Ferreira
ЦП
16
Mateus Uribe
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Fernando Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Порту - Боавишта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Новости команд
Все
Порту
Боавишта
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+