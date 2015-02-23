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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Порту
Боавишта - Порту: обзор матча 23 февраля 2015
Боавишта
23.02.2015, понедельник, 23:00
Португалия. Примейра, 22 тур
0 : 2
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Боавишта - Порту
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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