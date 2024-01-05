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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Порту
Боавишта - Порту: обзор матча 05 января 2024
Боавишта
05.01.2024, пятница, 23:45
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 1
Завершен
Порту
28'
Б. Лоуреншу
23'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Порту
Желтая карточка
Р. Абаскаль
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Гонсалвеш
90'
+2
Красная карточка
Ибрахима
88'
Желтая карточка
И. Вукотич
88'
79'
Замена
И. Хайме
️️️️
Ж. Мариу
79'
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Груйич
Замена
И. Вукотич
️️️️
Т. Мораиш
78'
Замена
М. Тавареш
️️️️
С. Перес
77'
Замена
B.
️️️️
Ф. Феррейра
77'
Замена
Ибрахима
️️️️
М. Рейзинью
70'
69'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
С. Эустакиу
Желтая карточка
Л. Сантуш
62'
61'
Замена
Галено
️️️️
А. Франку
Замена
Л. Сантуш
️️️️
Б. Лоуреншу
61'
60'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Т. Мартинес
Желтая карточка
П. Малхейру
42'
ГОЛ! 1:1!
Б. Лоуреншу
Пас отдал
Т. Мораиш
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
Эванилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
24
Себастьян Перес
(К)
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Порту
94
Самуэл
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-3-2-1
13
Гонсалвеш
20
Феррейра
23
Сассо
26
Абаскаль
79
Малхейру
24
Перес
42
Макута
7
Рейзинью
21
Мораиш
17
Лоуреншу
9
Боженик
4-2-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
15
Кардосо
18
Венделл
8
Груйич
46
Эустакиу
10
Франку
11
Пепе
9
Эванилсон
11
Мартинес
21
Мораиш
8
Вукотич
8
Вукотич
21
Мораиш
7
Рейзинью
8
Ибрахима
8
Ибрахима
7
Рейзинью
20
Феррейра
80
80
20
Феррейра
17
Лоуреншу
77
Сантуш
77
Сантуш
17
Лоуреншу
24
Перес
59
Тавареш
59
Тавареш
24
Перес
46
Эустакиу
6
Гонсалес
6
Гонсалес
46
Эустакиу
10
Франку
13
Галено
13
Галено
10
Франку
17
Мариу
24
Хайме
24
Хайме
17
Мариу
11
Мартинес
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Мартинес
8
Груйич
3
Намасо
3
Намасо
8
Груйич
Остались в запасе
Боавишта
Порту
76
Tome Sousa
ВР
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
94
Самуэл
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Остались в запасе
94
Самуэл
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Боавишта - Порту
5
1
Всего ударов по воротам
7
24
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
18
14
Офсайды
0
3
Количество передач
266
558
Сейвы
6
1
Точность передач %
68
86
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.32
2.25
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Oliveira, Portugal
Стадион:
Estadio do Bessa XXI, Porto
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