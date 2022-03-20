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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Порту
Боавишта - Порту: обзор матча 20 марта 2022
Боавишта
20.03.2022, воскресенье, 23:45
Португалия. Примейра, 27 тур
0 : 1
Завершен
Порту
32'
Ф. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Порту
90'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Ж. Мариу
90'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
90'
Замена
Венделл
️️️️
Ф. Виейра
Замена
J. De Santis
️️️️
С. Перес
82'
62'
Пенальти не реализован!
Эванилсон
Замена
К. Горре
️️️️
Ю. Нжийе
58'
57'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
32'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Виейра
Пас отдал
Эванилсон
Замена
Натан
️️️️
Х. Гарсия
21'
Желтая карточка
Х. Гарсия
18'
Желтая карточка
Д. Поросо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
20
Фабиу Виейра
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
21
Fran
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бракали
26
Абаскаль
20
Феррейра
12
Поросо
4
Каннон
6
Хави Гарсия
24
Перес
42
Макута
10
Нжийе
7
Сауэр
9
Муса
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Урибе
20
Виейра
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
6
Хави Гарсия
23
Натан
23
Натан
6
Хави Гарсия
24
Перес
9
9
24
Перес
10
Нжийе
11
Горре
11
Горре
10
Нжийе
20
Виейра
18
Венделл
18
Венделл
20
Виейра
Витинья
8
Груйич
8
Груйич
Витинья
17
Мариу
46
Эустакиу
46
Эустакиу
17
Мариу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Боавишта
Порту
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
13
Галено
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
77
Луиш Сантуш
ПВ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
21
Fran
ЦФ
Остались в запасе
13
Галено
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Боавишта - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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