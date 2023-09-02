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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Эштрела
Портимоненси - Эштрела: обзор матча 02 сентября 2023
Портимоненси
02.09.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Эштрела
38'
Денер
14'
Рональд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Эштрела
88'
Замена
R. Ndo
️️️️
Рональд
80'
Желтая карточка
Рональд
Замена
Паулинью
️️️️
Денер
79'
Замена
П. Эштрела
️️️️
Р. Каррильо
79'
77'
Желтая карточка
J. Omurwa
76'
Замена
П. Са
️️️️
A.
75'
Замена
J. Felipe
️️️️
K. Shinga
Желтая карточка
Денер
74'
73'
Желтая карточка
А. Ндур
72'
Замена
А. Ндур
️️️️
R. Tavares
Желтая карточка
Педрао
66'
Замена
Педрао
️️️️
Маурисио
46'
46'
Замена
Кикас
️️️️
Л. Жаба
ГОЛ! 1:1!
Денер
38'
24'
Желтая карточка
R. Tavares
Желтая карточка
Маурисио
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
Рональд
Пас отдал
A.
10'
Желтая карточка
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
43
Торнич
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
13
Денер
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
99
Луан Кампос
ЦФ
29
Хелио Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Эштрела
30
Bruno Brígido
ВР
74
K. Shinga
ЦЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
2
Johnstone Omurwa
ЦЗ
2
Hevertton Santos
ЦП
22
Лео Кордейро
ЦП
6
Aloisio
ЦП
8
Лео Жаба
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
13
Мигел Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Портимоненси
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
37
Рилдо
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Эштрела
12
Jean Felipe
ЦЗ
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
42
Мануэль Келиано
ЦП
28
Vitó
ЦП
98
Кикас
ЦФ
45
Алиуне Ндур
ЦФ
7
Regis Ndo
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
3-3-1-3
23
Накамура
44
Релваш
5
Кошта
11
Карлиньос
43
Торнич
8
Маурисио
32
Формига
13
Денер
29
Варела
99
Кампос
9
Каррильо
3-3-4
30
74
4
Гашпар
2
2
22
Кордейро
6
13
Лопеш
35
Рональд
20
8
Лео Жаба
8
Маурисио
44
Педрао
44
Педрао
8
Маурисио
9
Каррильо
20
Эштрела
20
Эштрела
9
Каррильо
13
Денер
9
Паулинью
9
Паулинью
13
Денер
74
12
12
74
6
21
Са
21
Са
6
8
Лео Жаба
98
Кикас
98
Кикас
8
Лео Жаба
20
45
Ндур
45
Ндур
20
35
Рональд
7
7
35
Рональд
Остались в запасе
Портимоненси
Эштрела
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
37
Рилдо
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ЦП
28
Vitó
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
32
Guga
ЦЗ
25
Лукас Вентура
ОП
37
Рилдо
АП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Остались в запасе
33
Erivaldo Almeida
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ЦП
28
Vitó
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Портимоненси - Эштрела
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Эштрела
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
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